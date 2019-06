Kiel

Reichlich Sonnenschein zum Wochenstart in Schleswig-Holstein: Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 24 bis 29 Grad, auf Helgoland und an der Ostseeküste bei 21 Grad. In der Nacht zum Dienstag weiterhin harmlose Schleierwolken bei Frühtemperaturen zwischen 14 und 18 Grad.

Am Dienstag bleibt es warm. Die Temperaturen bleiben sommerlich und steigen im Binnenland auf 30 bis 34 Grad. Auf Sylt soll es 27 Grad warm werden. Es weht ein schwacher, an der See mäßiger vorübergehend böig auflebender Wind aus Ost bis Südost. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt und lau mit Frühwerten zwischen 18 und 21 Grad.

Abkühlung am Mittwoch

Eine kaum wetteraktive Kaltfront zieht laut DWD am Mittwoch über Schleswig-Holstein. Es bleibt heiter, nachmittags und abends im Westen von Schleswig-Holstein ist es wolkig. Die Höchstwerte liegen in der ersten Tageshälfte bei 22 Grad auf Sylt, 27 Grad im zentralen Binnenland, 30 Grad in Hamburg und 33 Grad im Herzogtum Lauenburg.

Nachmittags kühlt es ab. Es weht ein zunehmend mäßiger, an der Nordsee frischer und auf Nordwest drehender Wind. In der Nacht zum Donnerstag ziehen Wolkenfelder über Schleswig-Holstein, an der Nordsee besteht ein leicht erhöhtes Schauerrisiko. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 16 Grad.

Am Donnerstag ist es vor allem Richtung Nordsee wolkig, sonst heiter mit Höchstwerten von um die 19 Grad in Nordfriesland, 22 Grad in Hamburg und 25 Grad an der Grenze zu Mecklenburg.

Von KN-online