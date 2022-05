Wetter in Kiel: Kommt noch heute eine Gewitterfront?

Kiel

„Es droht Ungemach“ – so schreibt es der Deutsche Wetterdienst (DWD). Nach Angaben der Meteorologen drohe am Freitag, 20. Mai, die überregional heftigste Schwergewitterlage seit Langem – mit Orkanen, Hagel, Starkregen und Super-Gewitterzellen, auch Tornados sind möglich. Die ersten Vorboten seien demnach schon am heutigen Donnerstag zu beobachten.

Menschen sollten Regen- und Blitzradar im Blick behalten

Doch wie heftig wird es Schleswig-Holstein treffen? „Freitag wird ein spezieller Tag. Die Menschen in Kiel und in weiten Teilen von Schleswig-Holstein werden aber wohl glimpflich davonkommen“, sagt Sebastian Wache von der Kieler Wetterwelt. Ganz sicher ließe sich dies für den heutigen Abend aber erst gegen 14 Uhr voraussagen, weil die Gewitterfront dann die Niederlande und Niedersachsen erreicht. Für den Folgetag sei eine sichere Prognose erst am Freitagmorgen möglich. Deshalb warnt auch er: „Die Gefahr ist noch nicht gebannt.“ Wache empfiehlt, das Regen- und Blitzradar auf dem Smartphone im Blick zu behalten.

Das „Waschküchenwetter“, wie es der Meteorologe bezeichnet, mit Temperaturen von 24 bis 27 Grad in Kiel und in der Spitze mit über 30 Grad in Lauenburg sowie einer hohen Luftfeuchtigkeit ist der Auslöser für die Starkgewitterlage. „Da ist viel Energie in der Atmosphäre, die sich entladen will“, erklärt Wache.

In Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen ist am Donnerstag mit starken Gewitterzellen zu rechnen, die am Mittag schon vor Brüssel zu beobachten waren. „Gegen 17, 18 Uhr kann es auch in St. Peter-Ording, Ostholstein, dem Lübecker Raum und Hamburg zu starken Gewittern kommen“, so Wache.

Während sich die Wetterlage in der Nacht auf Freitag beruhigt, droht am Freitag das zitierte Ungemach: Kühlere Luft im Norden trifft auf heiße Luft im Süden. In Schleswig-Holstein liegen die Temperaturen am Freitag bei 17 bis 23 Grad. Die Folge: Das Unwetter zieht von Westen nach Osten – und streift womöglich auch das südliche Schleswig-Holstein.

Noch ist offen, wo die Gewitter entlangziehen

„Die große Frage ist: Wo zieht das Gewitter entlang? Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen: Wir haben wohl Glück“, prognostiziert Sebastian Wache. „Zieht das Gewitter aber nur 50 bis 100 Kilometer weiter nördlich durchs Land, verschärft sich die Lage in Kiel und Umland enorm.“ Deshalb steige das Unwetterpotenzial in Ostholstein und im südlichen Plön deutlich an, sagt Wache.

Die Folgen für die Teile Deutschlands, die kein Glück haben: Orkanböen mit 120 Stundenkilometern, lokale Starkregen-Ereignisse mit bis zu 100 Litern pro Quadratmeter in mehreren Stunden, Hagel mit bis zu fünf Zentimeter dicken Körnern, die auf den Straßen zu Aquaplaning führen können. Auch ein Tornado drohe, so Wache: „Die Luftmasse gibt das her.“