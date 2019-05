Kiel

Das Karstadt-Haus am Alten Markt war über viele Jahre hinweg ein Kundenmagnet und prägte das Stadtbild in der oberen Holstenstraße bis zu seiner Schließung am 31. März 2010. Das Gebäude gegenüber dem Jacobsenhaus am Alten Markt entwarf der Kieler Architekt Ernst Stoffers (1907-1910). Im Dezember 1943 und Januar 1944 wurde es durch Luftangriffe vollständig zerstört, dann in drei Bauabschnitten (1948, 1950 und 1952) wieder aufgebaut. Der am 31. Oktober 1956 eingeweihte Erweiterungsbau mit über 7000 Quadratmeter Verkaufsfläche machte Karstadt zum größten und modernsten Kieler Kaufhaus.

Abbruch und Aufbruch im Wechsel der Zeiten

Von 1968 bis 1970 wurden Teile des Kaufhauses und weitere Altbauten an der Eggerstedtstraße sowie am Wall abgebrochen, um das Kaufhaus zu erweitern. Dabei entstand auch das Parkdeck auf dem Dach mit der charakteristischen Spindelauffahrt. Im Zuge dieses Umbaus erhielten die Gebäude am Wall vom Berliner Platz bis zur Eggerstedtstraße über das Karstadt-Haus hinaus eine einheitliche Fassadengestaltung. Die Neueröffnung fand am 5. März 1970 statt.

Nach der 1994 erfolgten Übernahme der Hertie-Warenhäuser betrieb Karstadt mit dem Haus in der Holstenstraße und dem ehemaligen Hertie-Haus im Sophienblatt in Kiel gleich zwei Vollsortimentshäuser. Zehn Jahre später geriet der Karstadt-Konzern mit dem allgemeinen Niedergang innerstädtischer Warenhäuser selbst in wirtschaftliche Schwierigkeiten, musste 2009 Insolvenz anmelden. Deshalb wurde das Traditionshaus in der Holstenstraße geschlossen, die Filiale am Sophienblatt aber bis heute weitergeführt.

Mancher Standort verschwand aus dem Stadtbild

Zwei Jahre später, im Jahr 2011, wurde der Gebäudekomplex am Alten Markt abgerissen, um dem Neubau des Nordlicht-Geschäftshauses Platz zu machen. Dort hat nun Karstadt Sports sein Domizil, nachdem dessen Filiale in der Holstenstraße 57 im Jahr 2012 geschlossen wurde. Aus dem Stadtbild komplett verschwunden ist die 1971 eröffnete Karstadt-Filiale in der Hohenrade (Wik), die aus wirtschaftlichen Gründen 2012 schließen musste.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier