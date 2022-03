Kiel

Gemütlich packen Simon und Mads ihren Kram aus. Spraydosen, Farbroller, Leiter. Es ist Nachmittag auf der Veloroute 10, Höhe Traum GmbH, die Sonne strahlt. Die beiden Graffiti-Künstler besprechen in Ruhe ihre Ideen fürs Motiv, bevor sie beginnen, die Wand himmelblau zu grundieren. Sie haben es nicht eilig. Denn wer hier sprüht, braucht keine Angst davor haben, erwischt zu werden. Das Sprayen an den Rückwänden der Gebäude entlang der Radstrecke ist auf dieser Höhe von den Besitzern gestattet.

Kaum ein Stromkasten in Kiel ist unbeschmiert

Eine so friedliche Koexistenz von Wandflächen und Graffiti-Kultur ist in Kiel allerdings eher die Ausnahme. „Wenn man durch die Stadt geht und sich umschaut – da ist ja kaum ein Stromkasten, der nicht beschmiert ist“, sagt Maike Saggau, Sprecherin Polizei Kiel. Die Verfolgung der als Sachbeschädigung eingestuften Vergehen hänge von der Anzeigenbereitschaft der Bevölkerung ab. Von sich aus werde die Polizei nicht aktiv. Die Dunkelziffer sei daher sehr hoch.

Konkrete Zahlen bekommt man von Klar Schiff. Das Bündnis wurde 2001 auf Initiative der Kieler Polizei und der Landeshauptstadt ins Leben gerufen mit der Aufgabe, die unliebsamen Schmierereien zu bekämpfen. 2002 registrierte die Polizei demnach noch 1712 illegale Graffiti. Nach einem starken Abfall bis zum Jahr 2011 auf 530 Fälle und erneutem starken Anstieg lagen die Zahlen zuletzt im Jahr 2020 bei 653 Fällen.

Das Besprühen der Wände entlang der Veloroute 10 ist mit den Besitzern abgesprochen. Simon (vorn) und Mads haben vorher auch die Künstler des Vorgängerwerks gefragt. Quelle: Sven Raschke

Über den Grund für die extremen Schwankungen kann man beim Bündnis nur spekulieren. „Es ist sicher so, dass in bestimmten Phasen die Hausbesitzer aktiver sind bei den Anzeigen“, vermutet der Bündnisverantwortliche Martin Reinhart. „Möglicherweise wurde auch tatsächlich weniger getaggt.“

Um das unerlaubte Sprayen einzudämmen, gehe man vor allem in die Schulen, so Reinhart. „Dort klären wir auf und werben bei den Jugendlichen um Verständnis, sagen ihnen: Was ihr da macht, ist nicht erlaubt.“ In Corona-Zeiten sei diese Schularbeit aber nur schwer möglich. Reinhart hofft deshalb darauf, dass es bald wieder einen normalen Schulbetrieb gibt, „in dem wir wieder besser Präventionsarbeit leisten können.“

Lesen Sie auch Dauerstreit in Kiel mit den Kleingärtnern

Simon, der Graffiti-Künstler von der Veloroute, Nachname Banger, Künstlername Monsdeer, 28 Jahre alt, ist im Hauptberuf Pfleger. Graffiti macht er, seit er 15 ist, und verdient sich seit einigen Jahren mit Aufträgen gelegentlich etwas dazu: Strandmotive auf Verteilerkästen für die Stadt oder Tiere auf privaten Garagen – solche Sachen. Er selbst sprühe ausschließlich dort, wo es erlaubt ist, habe aber Verständnis für die illegale Szene. „Das gehört auf jeden Fall dazu. Es kam auch vor, dass illegale Flächen so lange immer wieder besprüht wurden, bis sie legal wurden – zum Beispiel der Mauerpark in Berlin. Trotzdem kann ich es natürlich total verstehen, dass jemand genervt ist, wenn sein Eigentum angesprüht wird.“

Legale Möglichkeiten in Kiel sind begrenzt

Rainer Pasternak, Kulturreferent der Stadt, sieht als bestes Mittel gegen das illegale Sprayen die Schaffung und Ausweitung von legalen Möglichkeiten. Bisher sind diese begrenzt. Einer der wichtigsten Orte ist die Schwentinebrücke. An drei Brückenpfeilern können sich Streetart-Künstler und solche, die es werden wollen, austoben. „Das ist das Zentrum in Kiel für legale Streetart und wird extrem viel genutzt“, so Pasternak. „Das ist wirklich elementar, damit sich die jungen Leute ausprobieren können und das nicht an den Häuserwänden machen. Das ist auch wichtig für die Akzeptanz der Kunstform in der Bevölkerung.“

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf dem Skatepark an der Preetzer Straße in Gaarden sind mehrere Wände für Sprayer aufgestellt, die ebenfalls stark genutzt werden. Auf der Westseite bei Sprayern populär ist besagter Abschnitt der Veloroute 10. Die Wände sind allerdings im Privatbesitz. Wer hier sprayen will, sollte vorher die Besitzer um Erlaubnis bitten.

Der Skatepark in Gaarden bietet legale Flächen für Street Art. Quelle: Büro Soziale Stadt Gaarden

Daneben gibt es über die Stadt verteilt verschiedene kleinere Flächen – allesamt privat –, deren Besitzer die Sprayer dulden oder sogar willkommen heißen. In Gaarden ist daraus eine eigene Stadtteil-Attraktion geworden. Mehrere Hauseigentümer taten sich hier vor einigen Jahren mit Graffiti-Künstlern zusammen und ließen sich von ihnen ihre Fassaden verschönern. Die so gestalteten Flächen würden von anderen Sprayern in aller Regel respektiert, sagt Lea Lükemeier vom Büro Soziale Stadt Gaarden. Das Büro hatte im vergangenen Jahr einen Straßenführer herausgebracht, der die beeindruckendsten Kunstwerke vorstellt.

In Gaarden haben Hausbesitzer zusammen mit Sprayern eine für beide Seiten glückliche Lösung gefunden. Quelle: Büro Soziale Stadt Gaarden

Stadt Kiel plant mehr legale Flächen und Graffiti-Preis

Das Problem mit solchen Flächen: Hat sich einmal ein Künstler verewigt, steht sie anderen nicht länger zur Verfügung. Simon „Monsdeer“ Banger würde sich deshalb mehr legale Flächen wünschen. „Und vielfältiger müssten sie sein. Also zum Beispiel verschiedene Formate in verschiedenen Größen. Und die Flächen sollten nicht so weit ab vom Schuss sein.“

Graffiti-Künstler Simon „Monsdeer“ Banger wünscht sich mehr legale Flächen für Sprayer in Kiel. Quelle: Sven Raschke

Auch Kulturreferent Pasternak sieht das Problem: „Man findet relativ viele einzelne Flächen für dauerhafte Kunstwerke, aber nicht so leicht Flächen für temporäre Kunst“ – aber das werde sich ändern. Noch in diesem Jahr sollen weitere Flächen dazukommen. „Daran arbeiten wir zusammen mit dem Tiefbauamt mit Nachdruck.“ Die Sache sei jedoch nicht so einfach, wie man denkt. So müsse etwa ein ehrenamtlicher Betreuer für die jeweiligen neuen Flächen gefunden werden, der aufpasst, dass der Ort nicht verdreckt wird.

Lesen Sie auch Alte Levensauer wird zum Kunstwerk

In der Sitzung des Kulturausschusses am Dienstag wurde ein Antrag von SPD, Grünen und FDP angenommen, die einen Streetart-Preis ins Leben rufen und noch in diesem Jahr erstmals vergeben möchten. „Um der Kieler Szene Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, benötigen die meist jugendlichen Sprayer Freiräume und einen Anreiz“, heißt es in der Begründung. Eine Legalisierung der Szene im öffentlichen Raum sei unverzichtbar. So könne man nicht nur die Kosten für die Entfernung illegaler Street Art reduzieren, „sondern auch Orte für freie Kunst im öffentlichen Raum dauerhaft gesichert werden“.

Eines der neuesten Werke entlang der Veloroute 10. Quelle: Sven Raschke

Über der Veloroute senkt sich langsam die Sonne, als Simon und Mads ihr Werk abschließen. Monsdeers Markenzeichen-Monster drängeln sich unter Mads stilisierten Schriftzügen. „Das klingt alles auf jeden Fall ganz interessant“, kommentiert Simon die verschiedenen Pläne der Stadt. „Ich freue mich natürlich, wenn das kommt. Aber ich warte, bis man Ergebnisse sieht. Geredet wurde in den letzten Jahren ja schon viel. Aber sehr viel zu sehen war bisher noch nichts.“ Was aber auch immer komme: „Legale Flächen werden das illegale Graffiti nicht beenden“, sagt Simon, „Das ist einfach Teil der Szene.“

Von Sven Raschke