Wie hat Ihnen der Kieler Tatort „Borowski und der Schatten des Mondes“ gefallen?

Kiel

Ein Sturm reißt in „Borowski und der Schatten des Mondes“ eine große Eiche um –und eine alte Wunde des Kieler „Tatort“-Kommissars wieder auf. In den Wurzeln des mächtigen Baumes wird ein Skelett entdeckt. Für den Ermittler Klaus Borowski (Axel Milberg) ist sofort klar: Das muss seine Jugendfreundin Susanne sein.

Es beginnt eine finstere Reise in Boroswskis Vergangenheit, die sich immer mehr zum Thriller entwickelt mit unvermeidlicher Konfrontation. Obwohl befangen, weil er selbst Zeuge ist, will Borowski den Mord an Susanne um jeden Preis selbst aufklären.

Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) kommt zwar hinter Borowskis Geheimnis, deckt ihn zunächst aber. Zielstrebig versucht dieser, die Geschehnisse zu rekonstruieren und macht sich Vorwürfe. Nach einem Zeugenaufruf meldet sich eine Frau und belastet einen bereits hinter Gittern sitzenden Sexualstraftäter.

Die Krux: Ihre Aussage widerspricht der Aussage des jungen Borowski. In Rückblenden wird der junge Borowski übrigens von Milbergs Sohn August gespielt.

