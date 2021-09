Kiel

Als er seine Tochter zur Eingewöhnung in die Krippe begleitet hat und das Kind anfing, sich selbstständig in die Gruppe zu integrieren und ohne ihn klarzukommen: Das nennt Robert Semkow (37) als den Moment, in dem er das Gefühl hatte, mit dem klassischen Rollenbild des Ernährers zu brechen. „Mein Vater hätte das nicht gemacht, weil er es anders kannte.“

Robert Semkow ist verheiratet und Familienvater von zwei kleinen Töchtern, Martha (2) und Ilsa (9 Monate). Er hat an der Studie „You don’t need to be Superheroes“ der Fachhochschule Kiel (FH) und der Technischen Universität Braunschweig (TU) teilgenommen, die aktuell versucht herauszufinden, welche Formen von Vaterschaft es gibt – neben oder zwischen dem Ernährer, der höchstens am Wochenende und in den Ferien Zeit für die Familie findet, und dem Vollzeitvater, der seiner Frau den Rücken für ihre Karriere freihält.

Forschungsprojekt will wissen, was Väter bewegt

In dem gemeinsamen Forschungsprojekt wollen die Wissenschaftler der beiden Hochschulen Einblicke in die Lebenslagen von Vätern erhalten und erfahren, was diese bewegt. Sie gehen der Frage nach, was sie sich für ihre Kinder erhoffen, von ihrem sozialen Umfeld, Arbeitgebern und der Politik wünschen – und wie Beruf und Familie auch in Zeiten der Corona-Pandemie vereinbar sind. Erste Ergebnisse liegen bereits vor.

Kai Marquardsen ist Professor für Armut und soziale Ungleichheit im Kontext der sozialen Arbeit an der FH Kiel. Derzeit forscht er zu vielfältigen Lebenslagen von Vätern. Quelle: FH Kiel

„Wir sehen schon jetzt eine Vielfalt an Lebenslagen und unterschiedlichen Motiven, aus denen sich Väter in der Erziehung und Familienarbeit engagieren“, sagt Kai Marquardsen, Professor für Soziale Arbeit an der FH Kiel. Nicht immer sei das gewollt oder gar bewusst, erläutert der Wissenschaftler. Oft liege es an Umbrüchen wie einer Trennung oder der doppelten Erwerbstätigkeit der Partner. Die Studie wolle auch Lücken in der Forschung schließen, ergänzt Projektleiterin Kim Bräuer: „Das hat man zum Beispiel an der medialen Debatte ums Homeoffice gesehen: Wir wissen nicht, wie es etwa für Väter war, die bei VW am Band standen und nicht ins Homeoffice konnten, aber sich trotzdem um ihre Kinder kümmern mussten.“

Teilnehmer der Studie Semkow ist froh über familienfreundlichen Arbeitgeber

Für seine Familie mit zwei kleinen Kindern sei es auch eine Herausforderung gewesen, mit der Arbeit von Zuhause umzugehen, „dass ich da bin, aber eigentlich nicht“, sagt Semkow. Die Team-Konferenz mit Kind auf dem Schoß sei nur einmal witzig, aber danach unprofessionell, meint der Vater. Beschweren könne er sich aber nicht: Sein Arbeitgeber habe flexible Arbeitszeiten, er kann im Homeoffice arbeiten, wenn er möchte, bekommt sogar einen Kita-Zuschuss.

Trotzdem erfüllt er das traditionelle Rollenbild. „Als Erstes bin ich weiterhin der Ernährer, weil ich Geld für meine Familie verdienen muss. Es wäre absurd, das zu bestreiten.“ Es gebe immer mal wieder Momente, wo die Töchter ausschließlich nach der Mama verlangten – andersherum nicht. Aber er sei auch fast gleichberechtigte Bezugsperson, Spielkamerad und natürlich Erzieher. „Wenn meine Frau bei 100 Prozent ist, dann bin ich bei 90.“

Robert Semkow Quelle: privat

Seine Familie würde sich zudem häufig mit der Gleichberechtigung auseinandersetzen. „Meine Frau fordert das auch ein, dass ich ihr viel abnehme und mich nicht nach einem langen Arbeitstag auf die Couch lege. Wir sprechen darüber, warum wir was wie machen.“ Bei Freunden oder seinem Bruder sei es ähnlich, gibt Semkow an. An der Umfrage habe er auch teilgenommen, um nicht nur die „Eindrücke aus der eigenen Blase“ bestätigt zu wissen.

Ziel der Untersuchung: Verstärkt Aufmerksamkeit schaffen

Tatsächlich wird in der wissenschaftlichen Literatur und den Medien zunehmend über moderne und aktive Väter berichtet, die sich gleichberechtigt in die Erziehung und die Versorgung ihrer Kinder einbringen möchten. Gleichzeitig nehmen sie aber noch immer nach der Geburt ihrer Kinder kürzer als Mütter Elternzeit in Anspruch und reduzieren seltener ihre Arbeitszeit, berichten die Forscher.

Das Ziel der Untersuchung lautet daher, verschiedene Lebenslagen von Vätern stärker sichtbar zu machen und ihre Situation und die ihrer Familien nachhaltig zu verbessern. Am Ende will man politischen Akteuren Handlungsempfehlungen auf den Weg geben: Das können Väternetzwerke sein, die den Austausch untereinander fördern, oder väterspezifische Angebote in Betrieben etwa zu längerer Elternzeit.

Der Wunsch danach scheint da zu sein: „Wir waren als Forschende selbst überrascht, wie groß die Resonanz auf die Onlinebefragung bislang war“, erklärt Marquardsen. „Offenbar besteht unter Vätern ein Bedarf und Interesse, die eigenen Erfahrungen mitzuteilen.“

Vater plädiert für kostenfreie Kita-Plätze

Und welche Wünsche hat Semkow für die Zukunft? Er würde gerne in einem Einfamilienhaus mit Garten wohnen. Aber auch wenn er in Vollzeit arbeite und seine Frau nebenbei selbstständig sei, könne er das den Kindern nicht bieten. Bald kommt die zweite Tochter in den Kindergarten. „Obwohl ich einen Zuschuss bekomme, ist das ein Sack voll Geld, den ich jeden Monat dafür abstellen muss.“

Der 37-Jährige ist sich sicher, dass kostenlose Krippenplätze das Aufbrechen des überlieferten Familienbildes verstärken würden. Beide Ehepartner könnten sich so mehr entfalten, müssten sich weniger finanzielle Sorgen machen. „Als Vater bin ich interessiert daran, teilzuhaben am Aufwachsen meiner Kinder.“ Man müsse aber auch den Willen und die Möglichkeiten haben, diese Schritte zu gehen. So wie er den mit Tochter Martha in die Kita gegangen ist, die ihre künftigen Schritte dort bald alleine macht.

Väter, die ihre Erfahrungen weitergeben möchten, können noch bis zum 31. Oktober 2021 an der Onlinebefragung der FH Kiel und TU Braunschweig teilnehmen.