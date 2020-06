Kieler Kitas auf Kurs Normalität

Kiel

Mitten durch die riesige Sandkiste in der Goethestraßen-Kita am Schrevenpark zieht sich ein rot-weißes Flatterband. Auf der einen Seite sitzt Ella (5) und schaufelt sich Sand auf die nackten Füße, auf der anderen Seite malen ihre Freundinnen kleine Striche in den Sand. Zusammen spielen dürfen sie noch nicht. Nur reden. Denn ihre Gruppen sind getrennt. „Corona ist doof“, meint Frieda (5), und Merle (5) findet: „Corona ist sogar mega doof“.

Absperrband trennt in den Kitas noch immer die Gruppen. Ganz regulär läuft der Betrieb während der Pandemie eben noch nicht. Viele Kindergartenfreunde bleiben weiterhin getrennt. Trotzdem können sich Eltern, Erzieher und vor allem die Kinder über die Wiederaufnahme des Regelbetriebs freuen. „Das bedeutet ein Stück mehr Normalität und ist für alle entspannter“, urteilt der Leiter der Kita Goethestraße, Oliver Kaiser.

Offenes Kita-Konzept wegen der Ansteckungsgefahr nicht möglich

Vor der Pandemie arbeitete diese Kita, wie die meisten, nach einem offenen Konzept. Dabei gibt es keine geschlossenen Gruppen mehr, sondern alle Kinder haben Zugang zu allen Räumen und können frei wählen, wo und mit wem sie spielen. Im Shutdown hingegen waren nur streng voneinander getrennte kleine Notgruppen möglich.

Seit dem 1. Juni können zwar wieder alle Kinder – zunächst in Schichten – in die Einrichtungen, und die Gruppengrößen wurden nach und nach erhöht, seit Montag auf bis zu 22 Kinder. Allerdings bleiben die abgetrennten Außenareale noch auf unbestimmte Zeit bestehen, genau wie drinnen die festen Gruppenräume. Über das Absperrband hinweg spielten Ida (6) und ihre Freundin Emma bisher „Ich sehe was, was du nicht siehst.“ Nun kommen sie wieder in eine Gruppe und sich so richtig nah.

Eltern sind froh über die weitere Kita-Öffnung

Idas Mutter Carlotta Kirsch ist nicht nur darüber äußerst erleichtert. Mit ihren drei Kindern hat sie anstrengende Monate hinter sich. „Das stundenlange Homeschooling mit meinem Sohn, während sich die beiden Kleinen langweilten, das war schlimm.“ Zum ersten Mal hat sie nun wieder einige Stunden kinderfrei: Friedrich (9) weilt in der Grundschule, Ida (6) und Alma (1,5) zeitgleich in der Kita.

Mit der neugewonnen Freiheit weiß sie so recht gar nichts anzufangen: „In den Garten in die Sonne legen oder doch Bewerbungen schreiben?“, überlegt die Agrarwissenschaftlerin, die zwischenzeitlich ihre Jobsuche auf Eis gelegt hatte.

Besser ist es Thea Bethge ergangen. Die Mutter des 16 Monate alten Till Antons hatte während der Phase des Notbetriebs ihren Sohn in die Krippe eingewöhnt und war dann selbst als Kinderkrankenschwester am UKSH wieder eingestiegen. Die kleine Notkrippengruppe sei ein Glücksfall gewesen, meint sie. „Aber auch jetzt mit 20 Kindern läuft es richtig gut.“

Kita-Personal sieht Regeln kritisch

So erleichtert die Eltern sind, dass die Kitas in der Krise geöffnet blieben, so kritisch war und ist die Zeit für die Mitarbeiter, wie aus verschiedenen Kitas zu hören ist. „Nicht alle Kollegen waren mit dem Tempo des Hochfahrens zufrieden“, bestätigt Kita-Leiter Kaiser. Seine Leitungskollegin Petra Harsch erklärt, wo es aus Sicht der Erzieher brennt: „Durch Erlasse der Landesregierung werden ständig neue Regeln diktiert, die Kitas müssen sie umsetzen, haben aber in keiner Weise Mitsprache.“

Bildungsdezernentin wünscht sich Ausweitung der Hortbetreuung für alle Hortkinder

Auch mit den Landesvorgaben zur Hortbetreuung sind nicht alle einverstanden. Hier gilt weiterhin eine Gruppengröße von 15 anstatt 20 Kindern. Kiels Bildungsdezernentin Renate Treutel „wünscht, wir könnten in der Ganztagsbetreuung an Schulen ebenso wie in der Kita schon alle Kinder betreuen. Wir hoffen, dass dies vor den Ferien noch verändert wird“, damit es dann ab nächster Woche dann ein Ferienangebot für alle geben kann.

