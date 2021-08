Bauverzögerung, Markenwechsel, Umweltfrevel, Lärm: Nachdem Möbel Höffner sich in Kiel vielfältig unbeliebt gemacht hat, startet Konzernchef Kurt Krieger kurz vor der Eröffnung des Möbelmarktes am Westring eine Sympathie-Offensive. Dafür nimmt er Hunderttausende Euro in die Hand.