Nun soll der Profi ran an den Beton

Kiel

Aufsehen erregte der Wiker Balkon damals vor allem, weil er einen schönen Blick auf den Kanal und die Förde bieten sollte. Doch außer ein paar Gucklöchern durch die vielen Bäume war kaum etwas zu sehen. Das wurde schließlich geändert, es fielen Bäume für die freie Sicht auf dicke Pötte. Dann kehrte Ruhe und Alltag in dem rund 1,5 Hektar großen Park zwischen der Herthastraße und der Böschung über der Uferstraße ein. Es wurden Bänke aufgestellt und zwischenzeitlich Kunst wie eine riesige Giraffe aus Holz und andere Objekte installiert. Ein wenig Kunst blieb dem Park bis heute erhalten: So kann man am Fuße des Wiker Balkons beispielsweise hellen Frauengesang im blubbernden Gewässer vernehmen.

Probleme gibt es auch mit Müll

Und der stammt von einer rostigen Metallwand auf der Wiese. Das sogenannte „Nixenbad“ ist eine Klanginstallation der Künstlerin Maria Malmberg. Doch dann findet die Kunst auch schon ein jähes Ende, auf den Betonflächen fallen vor allem unschöne Graffiti auf. „Immer wieder wurden wir von Anwohnern und Spaziergängern darauf angesprochen“, sagte Ulrike Pollakowski, Vorsitzende des Ortsbeirates Wik. Probleme gebe es auch mit dem Müll, vor allem am Wochenende. „Fast jeden Montag wird dort vom Grünflächenamt sauber gemacht“, sagte sie. Deswegen hatte der Ortsbeirat die Idee, statt der Schmierereien die Wände „nun profimässig besprühen zu lassen“, sagte Pollakowski.

Dauerhafte Kunst am Balkon

In einem Antrag an den Kunstbeirat der Stadt wird gebeten, dauerhafte Kunst am Wiker Balkon anbringen zu lassen. Der Aussichtspunkt sei ein großer Anziehungspunkt für die Kieler Bevölkerung sowie für Touristen. „Regelmäßig wird er durch Schmierereien verunstaltet. Wenn zum Beispiel ein Künstler beauftragt würde, diese hervorragende Aussichtsfläche zu gestalten, hätten wir einen zusätzlichen und dauerhaften Anziehungspunkt“, heißt es im Antrag. Zumal der Ortsbeirat auch hofft, dass die Ehre unter den Graffitisprayern siegt, das Werk eines Kollegen nicht zu übermalen.

Schleusenpark wird viel genutzt

Die Idee hat Charme, wird doch der Schleusenpark gerne und oft genutzt. Spaziergänger drehen hier ihre Runde, Jogger bahnen sich ihren Weg am Balkon vorbei. Manch einer ist mit dem Handy auf der Suche nach Pokemóns, Kindergeburtstage werden im Sommer gerne auf der Wiese gefeiert. „Der Schleusenpark ist für mich ein ungeschliffenes Juwel, das man noch formen kann“, sagt Ulrike Pollakowski. Sie hofft dabei auf die Beteiligung der Wiker. „Wenn etwas unangenehm auffällt, sollten die Leute das bei der Polizei melden“, sagt sie. Und Ideen, die sie für den Schleusenpark haben, dem Ortsbeirat Wik vorschlagen. Wie eine Boulebahn zum Beispiel. „Wir würden uns über Ideen freuen“, sagt Pollakowski. Dafür könnte man ja auch bei der Stadt Förderanträge für „Gemeinsam Kiel gestalten“ beantragen.

