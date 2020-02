Singen hält Inge Wurm jung

Kiel

"Wenn ich sage, ich will aufhören, gibt es Geschrei", erzählt Inge Wurm im Esszimmer in ihrer Wohnung. Sie meint die Wiker Chorvereinigung, in der sie mehr als einem halben Jahrhundert singt und im Vorstand aktiv ist. 2016 wurde sie deswegen vom Land Schleswig-Holstein für 50 Jahre Ehrenamt ausgezeichnet. Der Chor hat sie begleitet, seit sie nach Kiel gezogen ist – und machte es einfacher, sich in der Landeshauptstadt einzugewöhnen.

Ihren Mann lernte sie auf der Arbeit kennen

Im Kreis Goslar im Harz geboren, wuchs Inge Wurm mit fünf Geschwister auf einem Bauernhof auf. 1959 kam sie mit ihrem Ehemann und den zwei Töchtern Elke und Angelika nach Kiel. "Der Harz war sehr schön, ich wollte nicht nach Kiel", gibt sie zu. Doch als sie in den Chor eintrat, schloss sie schnell viele Freundschaften. Zu der Zeit war die Gruppe der größte gemischte Chor in Schleswig-Holstein. "Wir waren 120 Leute, jetzt sind wir nur noch 33. Auch wenn wir nur 15 wären, singe ich mit", sagt sie nachdrücklich: "Der Chor ist mein Leben. Singen befreit die Seele." Auch ihr Mann Jörg-Dietrich, von allen nur "Jupp" genannt, war in dem Gesangsverein aktiv. Wie sie ihren Jupp kennengelernt hat, daran erinnert sich die Friseurin noch genau. "Er kam immer zu uns ins Geschäft zum Frisieren. Der guckte mich schon immer so blöd an. Dann rief mein Chef: , Inge, einseifen!’. Dann guck ich um die Ecke und sehe Jupp. Da dachte ich, den werde ich so richtig einseifen", erzählt die Sängerin und bricht in Gelächter aus.

Als ihr Mann vor sechs Jahren starb, war es neben den Töchtern und den zwei Enkelinnen der Chor, der Inge Wurm "hochgehalten" hat, wie sie es nennt. Denn sie übernimmt nicht nur viele organisatorische Aufgaben, sondern trifft die anderen Mitglieder regelmäßig auch zum Kaffeetrinken und Kegeln. "Wenn ich gut drauf bin, mach’ ich 60 Wurf", berichtet sie nicht ohne Stolz. Im Moment studieren die Wiker ein Schlagerpotpourri ein. Von den Rolling Stones singen sie also nichts? "Noch nicht!", antwortet sie schlagfertig und lacht erneut.

Eine positive Lebenseinstellung ist wichtig

Für diese spontane Antworten und ansteckende Lebensfreude ist sie auch unter ihren Freunden bekannt. "Wo das herkommt, weiß ich auch nicht. Das sind wohl die Gene", vermutet sie und schmunzelt. "Manchmal glaubt man nicht, dass sie heute 90 wird", sagt ihre Freundin Greta Kloppmann, die ebenfalls am Tisch sitzt. "Mitunter ist mir das schon peinlich. Man muss auch ein bisschen positiv denken", erwidert die Sängerin bescheiden. Auf ihre Selbstständigkeit im Alltag ist sie hingegen stolz. Sie wohnt immer noch in derselben Wohnung, in die sie mit ihrer jungen Familie einzog. "Jetzt möchte ich hier nicht weg." Sie hofft, dass das auch noch viele Jahre so bleibt: "Ich hoffe vor allem, dass ich gesund bleibe. Wenn das so bleibt, bin ich zufrieden." Als Sängerin ist natürlich auch der Erhalt der Stimme wichtig. "Noch hab ich eine Sopranstimme, die will ich mit 95 auch noch haben."

Dass sie von den anderen Chormitgliedern nicht nur als Sängerin geschätzt wird, zeigte die Feier zu ihrem 88. Geburtstag. Ihre Freundin hatte für sie organisiert, dass während des Kieler Umschlags Asmus Bremer ihr persönlich zum Geburtstag gratulierte. Fünfzig Freunde und Sänger hatten sich um sie herum aufgestellt und für sie gesungen. "Das war ein Riesenspektakel", erinnert sich Greta Kloppmann. An Kiel hat sich Inge Wurm längst gewöhnt. Sie liebt jetzt das Wasser. "Nur schwimmen kann ich immer noch nicht."

von Inga Schönfeldt

Von kn online