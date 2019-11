In der Adventszeit sorgen Lichterketten für weihnachtliche Stimmung. Auch die Kieler Weihnachtsmärkte werden wieder hell erleuchtet. Dass die Beleuchtung an den Ständen in der Innenstadt und am Rathaus bereits vor dem Start der Märkte und vor Totensonntag angeschaltet ist, gefällt aber nicht jedem.