Stadt prüft Parkplätze fürs Krankenhaus

Diese Beobachtung bestätigt die Stadt Kiel: "Wir haben festgestellt, dass die Auslastung der Fläche zuletzt eher gering war", sagt Ordnungsdezernent Christian Zierau. Die Stadt sei in Klärung mit dem SKK und überprüfe aktuell "die noch gegebene Notwendigkeit der Maßnahme".

Birgitt Schütze-Merkel, Sprecherin des SKK, betont: „Die Mitarbeiter nutzen die Parkplätze auf dem Wilhelmplatz nach wie vor und sind der Stadt Kiel für dieses Angebot weiterhin sehr dankbar."

Das Krankenhaus sei weiter auf Unterstützung angewiesen, da die Mitarbeiter-Parkplätze auf dem Gelände noch durch Container blockiert würden. Dort ist während der Corona-Pandemie die Anlaufpraxis des ärztlichen Notdienstes untergebracht. Auf den Besucherparkplätzen des Städtischen Krankenhauses stehen ebenfalls Container. In diesen werden die Patienten derzeit in Empfang genommen. Auch eine Ersteinschätzung findet dort statt.

Parkplätze stehen dem Krankenhauspersonal seit Ende März zur Verfügung

Ende März hatten Mitarbeiter des SKK darauf aufmerksam gemacht, dass es deutlich zu wenige Parkplätze in der Umgebung des Krankenhauses gebe, weil viele Menschen in der Corona-Krise zu Hause blieben. Die Belegschaft hatte die Stadt daher für die Dauer der Pandemie um Unterstützung gebeten.

Die Verwaltung reagierte schnell, innerhalb weniger Tage wurden auf einem Teil des Wilhelmplatzes Halteverbotsschilder mit der Ausnahme "Mitarbeitende des Städtischen Krankenhauses" aufgestellt.

Städtisches Krankenhaus gab Parkausweise für die Mitarbeiter aus

Insgesamt 751 Parkplatzausweise wurden an SKK-Mitarbeiter ausgegeben, so Schütze-Merkel. Sie gingen nicht nur an Ärzte und Pflegekräfte, sondern auch an andere Mitarbeiter des Krankenhauses, etwa aus der Verwaltung.

Laut Zierau war die Verkehrsüberwachung mehrfach vor Ort. Es seien allerdings nur wenige Verstöße, also abgestellte Autos ohne Parkausweis, festgestellt worden.

