Kiel

Am Freitag, 1. April, müssen sich Kielerinnen und Kieler auf Einschränkungen beim Parken einstellen. Betroffen sind ein Teilbereich des Wilhelmplatzes sowie ein Abschnitt des Knooper Wegs.

Auf dem Wilhelmplatz veranstaltet die Grüne Jugend Kiel ab 16 Uhr einen „Parking Day“. An der Ecke zum Arndtplatz steht daher ein Teil des Wilhelmplatzes zwischen 13 und 19 Uhr nicht zum Parken zur Verfügung. Parkende Autos müssen rechtzeitig weggefahren werden, teilt die Stadt Kiel mit.

Wahlkampfveranstaltung sperrt Parkplätze im Knooper Weg

Ähnlich sieht es im Knooper Weg aus: In Höhe der Hausnummer 185, nahe der Einmündung in die Holtenauer Straße, müssen Parkplätze zwischen 12 und 22 Uhr am 1. April freibleiben. Hier findet eine Wahlkampfveranstaltung statt, für die eine Bühne aufgebaut werden soll.

Der Parking Day ist eine Veranstaltung, die zur Neunutzung von versiegelten Flächen – wie Parkplätzen – in Städten anregen soll. „Die Grüne Jugend Kiel möchte zeigen, dass Städte die finanziellen Mittel, die aktuell für Parkplätze bereitstehen, anders nutzen können, um mehr Raum für Begegnung und die Gemeinschaft zu schaffen“, so Hanna Buchert, Sprecherin der Grünen Jugend Kiel. Am Freitag werde es Kuchen, Getränke, sowie Aktivitäten auf dem Wilhelmplatz geben.