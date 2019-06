Für Fans traditioneller Segelschiffe ist die Windjammerparade der Höhepunkt der Kieler Woche. In diesem Jahr findet sie am Sonnabend, 29. Juni 2019, statt. Wir verraten, welche Traditionssegler dabei sind und von welchem Ort Sie die Windjammerparade 2019 am besten beobachten können.