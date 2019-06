+++ Fabian Wohlgemuth in der Medienlounge +++



Am Sonnabend kommt Holstein Kiel um 15 Uhr zum KN-Talk in die Medienlounge in Schilksee. Gerhard Müllers Gesprächspartner wird Fabian Wohlgemuth, Geschäftsführer Sport, sein. Gesprächsthemen: Sind Verträge im Fußball nichts mehr wert, wenn die KSV Holstein ihren Trainer Tim Walter oder ihren Kapitän David Kinsombi nicht halten kann? Wie fällt Fabian Wohlgemuths Bilanz nach dem Trainingslager aus? Welchen Eindruck hat er von der Arbeit des neuen Trainers André Schubert? Wo will er Holstein in Zukunft positionieren? Kann die KSV mit ihrem kleinen Stadion mehr als ein Ausbildungsverein sein, reicht das Potenzial auf allen Ebenen für den Aufstieg in die Bundesliga?

Schauen Sie vorbei - wir freuen uns auf Sie!