Kiel

Kapitän Martin Finnberg ist zufrieden. Diesmal rechnet der Seelotse als Paradedirektor auf der „Alexander von Humboldt 2“ mit fast idealen Bedingungen. Die Wetterfrösche stellen für die Windjammerparade am Sonnabend eine steife Brise aus Südwest in Aussicht.

„Das Highlight der Parade ist für mich wieder die ,Alex’. Sie war schon im vergangenen Jahr ein sehr schönes und sehr handliches Schiff“, sagt Finnberg. Die Wetterprognose deutet in diesem Jahr zwar auch auf Regen hin, was aber den Seemann weniger stört als eine Flaute.

Der andere Schiffsverkehr muss immer im Blick behalten werden

„Wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt, wird das eine tolle Parade“, sagt auch Hafenkapitän Michael Schmidt. Er wird auf dem großen Mehrzweckschiff „Scharhörn“ vorwegfahren. Von der „Scharhörn“ gibt’s auch kurz vor 11 Uhr die Freigabe an den Paradedirektor. „Wir haben dabei natürlich die Schifffahrt von und zum Nord-Ostsee-Kanal im Blick“, so Schmidt. Deshalb ist morgens auch zunächst die Schleuse sein Ziel.

Wenn die Parade um 11 Uhr gestartet wird, geht es mit vier bis fünf Knoten in Richtung Ostsee. Die Boote der Wasserschutzpolizei sollen dann aufpassen, dass es keine „Geisterfahrer“ gibt, die gegen den Kurs der Parade in die Formation einfahren. Da die sechs Gruppen jeweils von zehn bis 15 Sportbooten flankiert werden, ist erhöhte Vorsicht beim Manövrieren geboten. Die großen Traditionssegler reagieren zudem schwerfällig.

Karte: Diese Schiffe machen mit, hier kann am besten zusehen

Die meisten Traditionssegler kommen aus Deutschland

So majestätisch wie in früheren Jahren wird der Blick auf die Windjammerparade in diesem Jahr aber auch bei optimalen Wetterbedingungen nicht werden. Lediglich 32 größere Traditionssegler stehen auf der Liste des Hafenamtes. Die meisten kommen aus Deutschland (16) und den Niederlanden (14). Je ein Segler kommt aus Großbritannien und Dänemark. Die Planung war stärker von der Pandemie bestimmt worden als im vergangenen Jahr. „Wir haben natürlich die Situation, dass auch der eine oder andere Segler bereits in Richtung Süden aufgebrochen ist oder mitten in den Vorbereitungen steckt“, so Schmidt. Erschwerend war auch die drastische Entscheidung der Stadt Kiel, alle Festivitäten für die Öffentlichkeit abzusagen. Damit kam auch weniger Laufkundschaft zu den Schiffen.

Lesen Sie auch Kieler Woche maskenfrei mit 3G: So ist die Stimmung in Schilksee

Gerade die Traditionsschiffe finanzieren sich durch diese öffentliche Veranstaltungen und die Einnahmen aus dem Verkauf der Tickets. Es gab aber auch Konkurrenz zur Kieler Woche: Am ersten September-Wochenende war das Welthafen-Festival in Rotterdam angesetzt, dem größten Hafen Europas. Dort wurde auch erstmals wieder im großen Stil gefeiert.

Die Windjammerparade soll dennoch der maritime Höhepunkt werden. Hafenkapitän Schmidt hat die Schiffe nach Größe gestaffelt. Wegen des geschrumpften Teilnehmerfeldes sind es diesmal nur sechs Gruppen. Die „Alex“ ist der einzige echte Windjammer. Das 65 Meter lange Schiff war auch 2020 bereits der Hingucker – mit seinen grünen Segeln und dem grünen Rumpf.

Das sind die Schiffs-Highlights auf der Windjammerparade

Bei den 32 weiteren Großseglern sind auch einige Schiffe mit viel Vergangenheit dabei. So gehört die Gaffelketsch „Vegesack“ von 1895 zu den ältesten Schiffen. Die starke niederländische Flotte wird angeführt von der 59 Meter langen „Artemis“, einer Drei-Mast-Barkentine, die 1926 als Walfänger gebaut wurde und erst seit knapp 20 Jahren ein Segler ist.

Eine Besonderheit ist auch der 1907 gebaute Drei-Mast-Toppsegelschoner „Swaensborgh“ aus den Niederlanden. Es handelt sich um eines der wenigen Plattbodenschiffe aus dem Ijsselmeer. Der als Zweimaster gebaute Segler wurde dreimal verlängert und bekam so auch schließlich einen dritten Mast. Die „Swanesborgh“ hat wegen der großen Decksfläche auch Platz für bis zu 28 Fahrräder – ein in den Niederlanden besonders wichtiger Punkt.

Weitere große Windjammer konnten diesmal nicht nach Kiel gelockt werden. Zwar sind die beiden großen Segelschulschiffe „Dar Mlodziezy“ (Polen) und „Mir“ (Russland) an diesem Wochenende auf der Ostsee mit Kadetten unterwegs, für einen Abstecher nach Kiel reichten die Beziehungen aber nicht aus.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es gab im Frühjahr auch die Hoffnung, dass die „Sedov“ im 100. Jahr ihrer Fahrtzeit in die Stadt ihrer Entstehung kommen könnte. Der Viermaster war 1921 in Kiel bei Krupp Germania gebaut worden. Doch das Schiff liegt seit der Rückkehr von der Weltreise im November im Hafen von Kaliningrad (Königsberg).