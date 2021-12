Kiel

Der Winter kam diesmal deutlich früher und mit mehr Wucht als in den Vorjahren. Mit dem Schneefall am Tag vor Heiligabend wurde auch beim Abfallwirtschaftsbetrieb die Mannschaft für den Winterdienst alarmiert.

„Die Kollegen waren für den Wintereinbruch vorbereitet“, sagt ABK-Sprecherin Claudia Josefus. Deshalb startete am Donnerstag um 16 Uhr sofort mit den ersten Schneeflocken der Einsatz. Am Heiligabend wurden von vier bis 10 Uhr morgens die Straßen und Wege in Kiel geräumt und gestreut. Am zweiten Weihnachtstag rückten die Frauen und Männer dann erneut um 4 Uhr aus.

Priorität hatten dabei zunächst die verkehrsstarken Straßen

Priorität hatten dabei zunächst die verkehrsstarken Straßen. Die Hauptstraßen müssen laut ABK zwingend zuerst geräumt werden. Danach geht es dann in die Nebenstraßen. Es waren neun Teams mit 150 Einsatzkräften unterwegs. Wie groß die Menge des verbrauchten Streuguts ist, wird erst noch ermittelt. Es wurden aber ordentlich Material verbraucht. Zuletzt gab es einen so frühen und heftigen Wintereinbruch 2010 in Kiel.

Auch die Velo-Route wurde schnell gesäubert

Neben den Haupt- und Nebenstraßen des Autoverkehrs gehören auch die Velo-Route und die Radwege zum Schwerpunkt für den Winterdienst. Insgesamt werden 250 Kilometer „Streukilometer“ in der Landeshauptstadt abgefahren, so Josefus.

Speziell für die Veloroute und die Radstraßen wurde der „Icefighter“ als Spezialfahrzeug angeschafft. Er hatte jetzt seine Premiere auf der Fahrradschnellstraße. Gleichzeitig sind Mitarbeiter vom ABK unterwegs und schauen ständig nach der Wetterentwicklung. Dabei wird geprüft, ob nachgestreut werden muss. Es wird aber auch geschaut, wie die Zustände auf privaten Wegen oder Bürgersteigen sind.

Für das zu erwartende Tauwetter mit möglichem Eisregen sind die ABK-Teams bereits wieder in Bereitschaft. Die Fahrzeuge stehen vollgetankt und ausgerüstet in den Depots. Für Anfang Januar kündigt sich bereits die nächste Frostperiode an.