Kiel

Platz nehmen auf dem Holzschlitten-Klassiker "Davos"? Wer am Donnerstag bei einem großen Versandhändler online bestellen würde, hätte sein neues Gefährt frühestens am 10. Februar vor der Tür. Ähnlich sieht es mit den beliebten Alternativen wie den Tellerrutschern (12. Februar) oder den einfachen Po-Rutschern aus Plastik (11. Februar) aus - so wird das nichts mit einer schwungvollen Rutschpartie vor der Haustür.

Online-Besteller müssen viel Geduld aufbringen

Und auch in Sachen Schneeschiebern sieht es nicht besser aus: Ob aus Aluminium (11. Februar), Holz (10. Februar) oder mit Kunststoffblatt (15. Februar) - wer jetzt keinen Schieber im Keller hat oder sich das Gerät auch nicht vom freundlichen Nachbarn ausleihen kann, muss kreativ werden. Wobei von Fön, heißem Wasser oder auch Speisesalz dringend abzuraten ist.

Doch wie sieht es mit Nachschub bei Händlern in Kiel aus? "Schneeschieber haben wir massig da, Schlitten sind alle ausverkauft", sagt ein Mitarbeiter des Citti-Marktes. Schlechte Nachrichten gibt es von Hornbach: Schlitten sind alle ausverkauft und derzeit auch nicht online reservierbar, Schneeschieber seien ebenfalls Mangelware. Vielleicht sei im Online-Shop mit Glück noch ein Schieber zu finden - "die angezeigten Bestände da stimmen aber eventuell nicht mehr", sagt eine Mitarbeiterin.

Nur wenige Schneeschieber gibt es in Geschäften vor Ort

Auch beim Baumarkt Bauhaus in der Gutenbergstraße sind die Schlitten bereits ausverkauft. Dafür gibt es tatsächlich noch einige Exemplare des Schneeschieber-Modells mit dem wohlklingenden Markennamen "Freund Viktoria", die online reserviert und vor Ort im Fachmarkt abgeholt werden können. Im Famila-Markt in Kiel-Elmschenhagen gibt es zwar keine Schlitten mehr, um 11.43 Uhr warten aber noch fünf Schneeschieber auf Käufer.

Fazit: Rodler ohne Schlitten sollten auf Alternativen wie Plastiktüten und Gummimatten ausweichen - oder die Mitrodler mit Schlitten ganz freundlich bitten, selber einmal aufsteigen zu können. Und wer seiner Schneeräumpflicht nachkommen muss, kann sich - mit etwas Glück - noch vor Ort mit Schneeschiebern eindecken.