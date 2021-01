Der Wintereinbruch hat auch Kiel erreicht. In der Nacht gab es im gesamten Stadtgebiet Schneefall und glatte Straßen. Der Winterdienst des ABK war im Einsatz. Die Polizei konnte aber für Kiel keinen einzigen Unfall in Folge der Glätte melden. Massive Störungen gibt es jedoch im Bahnverkehr.

Wenige Unfälle durch Schneefall in Kiel

Wintereinbruch im Norden - Wenige Unfälle durch Schneefall in Kiel

Wintereinbruch im Norden - Wenige Unfälle durch Schneefall in Kiel

Von Frank Behling

An der Hörn und am Kieler Hauptbahnhof sorgte der Schneefall in der Nacht für ein winterliches Bild.