Kieler Wirtschaft boomt weiter

Die Kieler Wirtschaft

Die Wirtschaft in Kiel entwickelt sich in den meisten Bereichen schon seit mehr als zehn Jahren günstig. Kontinuierlich sank die Arbeitslosigkeit, stieg die Beschäftigung und steigerte sich die Wertschöpfung. Bereiche wie die IT-Branche, das produzierende Gewerbe, die Gesundheitswirtschaft, der Tourismus, der Hafen und der Bildungssektor entwickelten sich positiv. Im Vergleich zu anderen Städten hat der Dienstleistungssektor in Kiel einen sehr großen Anteil. 88 Prozent der Beschäftigten sind hier tätig, rund 84 Prozent der Wertschöpfung wird mit Dienstleistungen erzielt. Die Kieler Wirtschaft ist stark durch ihre mittelständische Struktur geprägt. In Kiel gibt es 5900 Betriebe, in denen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte tätig sind. 7200 Firmen sind umsatzsteuerpflichtig. Das Unternehmensregister zählt 9600 Betriebe. Der durchschnittliche Betrieb hat 21 Beschäftigte. Diese eher kleinteilige Struktur trägt mit dazu bei, dass die Wirtschaft in Kiel weniger krisenanfällig ist.