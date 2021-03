Kiel

Das hat die Kieler Ratsversammlung in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. Sie folgt damit einem Vorschlag des Kultur- und Wissenschaftssenats. Die Preise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert.

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar informierte die Preisträgerinnen persönlich und gratulierte ihnen im Namen der Landeshauptstadt Kiel. „Die herausragenden Forschungsleistungen beider Preisträgerinnen zeigen beispielhaft, in welchem Maße Kieler Forschungen zu Problemlösungen in der Gesellschaft beitragen“, sagte Tovar.

Freude bei den Preisträgerinnen

Im Telefonat mit dem Stadtpräsidenten habe Professorin Berg, die seit fünf Jahren in Kiel lebt, sich sehr über den Wissenschaftspreis gefreut, teilte die Stadt mit. Kiel sei der Medizinerin schnell zur neuen Heimat geworden, in der sie sich jetzt noch ein bisschen wohler fühle.

Professorin Badri-Höher sei ebenfalls freudig überrascht gewesen. Sie sehe den Innovationspreis nicht nur als Wertschätzung für ihre eigene Arbeit, sondern auch für alle, die in ihrem Forschungsgebiet in Deutschland tätig sind.

Preisgekrönte Forscherin zur Parkinson-Krankheit

Professorin Berg ist seit 2016 Direktorin der Klinik für Neurologie am Campus Kiel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). Gleichzeitig leitet sie die Forschungsgruppe Früherkennung neurodegenerativer Erkrankungen an der CAU.

Das Studium absolvierte die Mutter zweier Kinder von 1988 bis 1994 an der Universität Würzburg. Ihr besonderes wissenschaftliches Interesse gilt der Früherkennung und Prävention neurodegenerativer Erkrankungen, insbesondere Parkinson. Für bahnbrechende Forschungen zur Parkinson-Krankheit wurde Berg bereits mehrmals ausgezeichnet.

Erfinderin der Autonomen Unterwasserroboter

Professorin Badri-Höher leitet seit zwölf Jahren die Arbeitsgruppe Digitale Signalverarbeitung im Fachbereich Informatik und Elektrotechnik an der Fachhochschule Kiel. Ihr Studium in Casablanca und Paderborn führte sie zunächst ans Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen sowie an die Hochschulen in Bremen und Oldenburg, bevor sie 2009 den Ruf an die FH annahm.

Mit zahlreichen Publikationen, Patenten und Projekten gelingt es ihr, die Unterwasser-Informationstechnik in Kiel aufzubauen und sie international sichtbar zu machen. Die Autonomen Unterwasserroboter (AUV), die Badri-Höher mit ihrem Team entwickelt, können zur Inspektion und Wartung von Offshore-Windparks eingesetzt oder als AUV-Schwarm im Tiefwasser verwendet werden.

Verliehen werden der Wissenschaftspreis und der Innovationspreis alle zwei Jahre, im Wechsel mit dem Kulturpreis und dem Förderpreis Kultur der Landeshauptstadt Kiel.