Kiel

Initiiert ist die „schwimmende Ausstellung“, die auf ihrer Tour von Juni bis Oktober in 31 Städten in Deutschland und Österreich anlegt, durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Für die Umsetzung verantwortlich ist die Initiative Wissenschaft im Dialog, die sich dafür einsetzt, Forschungsergebnisse auch für Laien zugänglich und begreifbar zu machen. Im wörtlichen Sinne, wie Ausstellungs-Fahrtleiterin Luise Seemann betont. „Alle hier gezeigten Projekte und Ausstellungsstücke wurden von den jeweiligen Forschungseinrichtungen bereitgestellt und für den interaktiven Austausch entwickelt. Anfassen ist hier ausdrücklich erwünscht“, so Seemann.

In diesem Jahr geht es um Bioökonomie

Jedes Jahr widmet sich die Ausstellung einem anderen Forschungsthema. In diesem Jahr ist der Schwerpunkt Bioökonomie, also nachhaltige Wirtschaft. „Wir Menschen verbrauchen jedes Jahr deutlich mehr fossile Rohstoffe, als die Erde innerhalb eines Jahres neu produzieren kann. Alleine in Deutschland bräuchten wir bei unserer Lebensweise eigentlich drei Erden, um ausreichend fossile Rohstoffe für die Erfüllung unserer Bedürfnisse zur Verfügung zu haben“, erklärt Seemann. „Die Suche nach nachwachsenden biologischen Rohstoffen, mit denen endliche Stoffe wie Erdöl ersetzt werden können, gewinnt immer stärker an Bedeutung.“

Veganes Leder und natürlich produzierte Duftstoffe

Was die Ausstellung beeindruckend zeigt: Wissenschaft und Forschung haben bereits zahlreiche Technologien und Verfahren entwickelt, die zu einer nachhaltigeren Lebensweise auf Basis biologischer Rohstoffe beitragen können. Lennart Nahrgang jobbt als Ausstellungslotse auf dem Schiff und erläutert die Exponate. „Unsere Besucherinnen und Besucher können zum Beispiel ausprobieren, wie sich ein aus Pilzen produziertes veganes Leder anfühlt. Sie können riechen, welche natürlich produzierten Duftstoffe anstelle von Pestiziden zu einer umweltfreundlichen Schädlingsbekämpfung beitragen können. Oder sie können beim Belegen einer Pizza aus Pappe lernen, wie viel landwirtschaftliche Fläche die einzelnen Zutaten bei der Produktion beanspruchen“, listet Nahrgang auf. Besonders spannend findet der 23-jährige Nachhaltigkeitsökonomie-Student das in der Ausstellung vorgestellte Prinzip, mithilfe von Bakterien Strom zu erzeugen.

Alles mit Liebe zum Detail gestaltet

Besucherin Carola Garrecht ist an einem der Exponate sogar selbst beteiligt. Die Postdoktorandin arbeitet im Fachbereich Didaktik der Biologie am Kieler Leibniz-Institut für Pädagogik und Naturwissenschaften. Gemeinsam mit ihrer Chefin hat sie die Lehr- und Lernmittel zur Aktion „Expedition Erdreich“ entwickelt, einem Mitmach-Experiment zur Erforschung von Böden mittels Teebeutel. Ihre Mutter aus Karlsruhe ist gerade zu Besuch in Kiel, und der gemeinsame Ausflug zur Ausstellung ist eine wunderbare Gelegenheit, die eigene Arbeit zu präsentieren. Begeistert sind beide auch vom Rest der Ausstellung. „Wir haben ganz viele neue Erkenntnisse erhalten. Man sieht auf den ersten Blick, dass hier alles mit Liebe zum Detail gestaltet ist“, so Garrecht.

Was man mit Popcorn alles machen kann

Die Schüler Alicia und Jesper aus Kiel sind beeindruckt von der Vielzahl bereits bestehender Ideen, wie fossile Rohstoffe durch Bio-Rohstoffe ersetzt werden können. Am meisten überrascht hat sie die Station „Multitalent Popcorn“, bei der aufgezeigt wird, wie gepoppter Futtermais als Ersatz für Styropor dienen oder im Möbelbau Verwendung finden kann: „Wir kennen Popcorn nur als Genussmittel. Aber man kann ja so viel mehr daraus machen“, staunt Alicia, um sich dann mit ihrem Freund dem 3D-Drucker zuzuwenden, der gerade damit begonnen hat, Schicht für Schicht ein Schiffsmodell aus Bioplastik zu drucken.

Von Gritje Lewerenz