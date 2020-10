Kiel

Wer in der Corona-Pandemie auf den ersehnten Urlaub in Italien verzichtet hat, kann sich mit einem Glas Wein und einer Pizza in der Landeshauptstadt vielleicht ein wenig über die Sehnsucht hinwegtrösten. Damit der Ausflug ins Restaurant nicht floppt, suchen wir Kiels beste Pizzeria. Helfen Sie uns bei der Suche.

Das Auswahl-Verfahren läuft in zwei Stufen: In der ersten Runde werden Vorschläge gesammelt. Wo hat es Ihnen am besten geschmeckt und warum? Vom 3. bis zum 11. Oktober 2020 können Sie uns Ihren Favoriten nennen.

Top-Ten in der Endabstimmung

Die zehn Pizzerien, die von den KN-Lesern am häufigsten genannt wurden, landen in der Endabstimmung. Vom 14. bis zum 18. Oktober 2020 kann dann der Sieger gewählt werden. Wer in der finalen Umfrage am meisten Stimmen erhält, darf sich Kiels beste Pizzeria nennen.

Mitmachen und gewinnen Abstimmen und 50 Euro gewinnen Unter allen, die an unserer großen Online-Umfrage teilnehmen, verlosen wir 50 Euro. Mit diesem Gewinn können Sie selbst mindestens eine extragroße Pizza in Ihrem Lieblingsladen genießen. Jetzt mitmachen! Hier können Sie Ihre Lieblings-Pizzeria aus Kiel nominieren

Bitte beachten Sie: Nur, wenn die Felder richtig ausgefüllt werden, können die Vorschläge in die Auswertung einfließen.

