Wohin steuert die Verkehrspolitik der Kieler SPD?

Kiel

Nach der verlorenen Landtagswahl, bei der die Kieler SPD alle drei Direktmandate verloren hat, brodelt es in der Partei. Vor allem der künftige Kurs in der Verkehrspolitik ist umstritten. Dabei geht es um mehrere Grundsatzfragen: Welche Priorität will die SPD künftig Radlern, Fußgängern und Autofahrern einräumen? Und wie kann eine Verkehrswende gelingen, bei der sich die Partei dennoch von den Grünen abgrenzt?

„Wir müssen Themen stärker durch die rote Brille betrachten“, sagt Kiels SPD-Vorsitzende Gesine Stück. Dies sei das Ergebnis des Kreisausschusses, der in der vergangenen Woche zusammenkam, um die Wahlniederlage zu analysieren. Dabei gehe es auch um die Verkehrspolitik und die Frage der Kommunikation. „Wir müssen uns Gedanken machen, ob wir unsere Anliegen richtig vermittelt haben“, gesteht Stück. „Wir haben in der Verkehrspolitik viele sozialdemokratische Themen eingebracht und dabei alle Verkehrsteilnehmer einbezogen. Aber vielleicht wurde es zu sehr auf Radfahrer reduziert.“ Ziel der SPD sei eine solidarische Verkehrswende, von der alle Verkehrsteilnehmer profitierten, so Stück. Das sei aber auch schon vor der Landtagswahl der Fall gewesen.

Ratsherr Falk Stadelmann: „SPD muss eigene Themen setzen“

Auch SPD-Ratsherr Falk Stadelmann fordert von seiner Partei eine flexible Verkehrspolitik bei der Mobilitätswende. „Es kann nicht die einzige Lösung sein, dass Parkplätze wegfallen oder Parken teurer wird.“ Dabei müssten sich die Sozialdemokraten deutlich von den Grünen unterscheiden. „Wir müssen unsere eigenen Themen platzieren und inhaltlich andere Schwerpunkte setzen als die Grünen.“ Der Fokus nur auf eine radfahrgerechtere Stadt sei falsch. „Wir brauchen eine moderne, zukunftsgerichtete Verkehrspolitik.“ Als Beispiel nennt Stadelmann ein Netz von E-Tankstellen, das vorangetrieben werden müsse. „Wir müssen uns absetzen von dem Bild, das alleine das Fahrrad als Fortbewegungsmittel des 21. Jahrhunderts sieht.“

Für Oberbürgermeister Ulf Kämpfer muss die Verkehrspolitik zum Programm der SPD passen. „Ich halte nichts von einer Politik, die sich bewusst bei anderen Parteien anbiedert oder sich abgrenzt“, sagt er. „Die Politik muss immer mit den parteilichen Grundsätzen vereinbar sein.“ Sein Ziel sei eine sozialdemokratische Mobilitätswende, in der das Auto auch noch in Zukunft eine Rolle spielt. Klar sei aber auch, dass die Verkehrspolitik pragmatisch und an die Realität angepasst sein müsse. „Wir brauchen bezahlbare Mobilität, die die Klimaschutzziele einbezieht und zu einer besseren Lebensqualität führt.“

Harriesstraße: 15 Parkplätze sollten wegfallen – SPD sagt nein

Die Grundsatzdebatte spiegelt sich inzwischen bereits auf Ortsbeiratsebene wider. Im Ortsbeirat Mitte, der in der Vergangenheit mit vielen rot-grünen Mehrheitsentscheidungen den Radverkehr unterstützt hat, bekam die Diskussion am Dienstagabend einen neuen Dreh. Als über 40 neue Fahrradbügel in der Harriesstraße im Stadtteil Südfriedhof gesprochen wurde, waren es federführend Sozialdemokraten, die dem Prüfantrag ihre Zustimmung verweigerten. Grund: Durch die geplanten Fahrrad-Abstellplätze würden 15 Pkw-Parkplätze wegfallen. „Das führt zu noch höherem Parkdruck am Südfriedhof“, sagte das SPD-Mitglied Frank Launert.

Auch seine Parteifreundin Jasmin Bauer lehnte den Antrag ab – vorerst. Begründung: Der Wunsch nach Fahrradbügeln sei im Zuge der Stadtradel-Aktion erhoben worden. Die Ergebnisse der Umfrage seien einseitig. „Der klassische Pendler, der täglich auf sein Auto angewiesen ist, hat sicherlich nicht teilgenommen“, vermutet Bauer. Daher brachte Launert – zur Verwunderung des SPD-Ortsbeiratsvorsitzenden Fabian Winkler – den Vorschlag ein, zunächst mit den Anwohnern rund um die Harriesstraße ins Gespräch zu kommen, um herauszufinden, ob es von den Betroffenen tatsächlich gewollt ist, Fahrradbügel aufzustellen und dafür Parkplätze zu opfern. Launert: „Wir dürfen nicht in unserem Elfenbeinturm sitzen und Entscheidungen treffen, ohne die Menschen vor Ort anzuhören.“ Auch FDP und CDU folgten seinem Antrag. Der Ortsbeirat Mitte will nun am Sonnabend, 29. Mai, mit Anwohnern der Harriesstraße ins Gespräch kommen.

Ein Aufbegehren sozialdemokratischer Ortsbeiratsmitglieder gegen die bisherige SPD-Verkehrspolitik will Gesine Stück in der Entscheidung nicht erkennen. „Auch aus der Wik gab es Beschwerden gegen die Fahrradbügel am Holstein-Stadion“, sagt die Kreisvorsitzende. „Die Ortsbeiräte sind eine Schnittstelle zwischen Bürgern und Politik. Sie sind dafür da, die Belange aller in Betracht zu ziehen.“

Die Debatte dürfte in den nächsten Wochen weitergehen. Mit Spannung wird das Ergebnis einer innerparteilichen Arbeitsgruppe erwartet, die die Position der Kieler SPD zu den umstrittenen Verkehrsprojekten Autobahn 21 und Südspange formulieren soll. Die Verkehrspolitik wird absehbar auch auf dem Kreisparteitag am 12. Juni eine Rolle spielen.