Wohlfühlmorgen in Kiel: Wenn die Rente nicht reicht

Kiel

Alljährlich lädt die Kieler Gelehrtenschule wohnungslose und bedürftige Menschen zu einem „Wohlfühlmorgen“ ein. Nachdem im Vorjahr wegen der Pandemie nur Rucksäcke mit Schals, Mützen und Hygieneartikeln verteilt werden konnten, gab es am Sonntag nun eine dreistündige Outdoor-Variante für rund 50 Frauen und Männer vor dem Schulgebäude.

Milli freute sich sehr über die Empathie, die ihr an diesem Vormittag entgegengebracht wurde. „Ich lebe zwar nicht auf der Straße, aber bei einem Mann, der von mir dafür Annäherung verlangt“, sagt die 50-Jährige. Nun möchte sie dort ausziehen und hofft, über die Frauenberatungsstelle Hilfe zu bekommen. Beim Wohlfühlmorgen bekam sie die richtigen Adressen und viel Zuspruch, diesen Schritt mutig umzusetzen. Und stärken konnte sie sich auch gleich. „Das Chili con Carne schmeckt einfach wunderbar“, sagte sie dankbar.

Auf Friseur und Massage musste in diesem Jahr wegen Corona verzichtet werden, dafür gab es wie bisher neben der warmen Mahlzeit auch Kaffee, Kuchen und Kleidung für die kalte Jahreszeit. Neben den Gymnasiasten der Kieler Gelehrtenschule hatten der Malteser Hilfsdienst, die Caritas Kiel, der Sozialdienst Katholischer Frauen, die Katholische Frauengemeinschaft und die Pfarrei Franz von Assisi den Wohlfühlmorgen organisiert.

Armut bedeutet auch Mangel an sozialer Teilhabe

„Bei den meisten ist es die Altersarmut und die Obdachlosigkeit“, sagte Brigitte Frodermann vom Sozialdienst Katholischer Frauen. So wie bei Kriemhilde. Die 73-Jährige kann von ihrer Rente gerade mal die Miete bezahlen, der Rest reicht nicht für genügend Lebensmittel oder Kleidung. Zwar kommt ein Freund sie besuchen, aber ansonsten ist sie oft alleine. „Wenn man diesen Menschen mal eine Busfahrkarte schenkt, ist die Freude riesig, denn es bedeutet für sie soziale Teilhabe“, sagt Frodermann.

Zum Wohlfühlmorgen ist auch Barabara S. gekommen, die in Polen als Krankenschwester gearbeitet hat und in Deutschland auf ein besseres Leben hoffte. „Aus meinem Traum wurde ein Alptraum. Ich bin obdachlos, schlafe in einer vergammelten Laube, ohne Wasser, Heizung und Strom“, sagte sie. Oberschülerin Sila Akcay hat sich einige Lebensgeschichten angehört. „Es ist wichtig, mal aus dem eigenen Kreis zu kommen und zu sehen, wie ungerecht und bitter die Realität manchmal sein kann“, sagte sie.

Gespräche beim Wohlfühlmorgen: (von links) Dirk Hannemann, Schülerin Sila Akcay, Barbara S., Heiko und Kriemhilde. Quelle: Karina Dreyer

Sila hat vor allem mitbekommen, dass „es bei einigen nicht nur die Armut am Materiellen, sondern auch an Gesellschaft ist“. Sie würde sich wünschen, dass es solche Veranstaltungen wie den Wohlfühlmorgen häufiger gebe und dass die Menschen bereiter wären, zu helfen. Dieser Meinung schloss sich Dirk Hannemann an. Auch seine Rente ist knapp, „der Zusammenhalt in der Gesellschaft muss sich ändern“, sagte er und lobte das Engagement der Veranstalter. Neben Essen und Kleidung stand auch ein Allgemeinmediziner für kleinere medizinische Beschwerden bereit, sowie Ärztin Heike Balow, die sieben der Frauen und Männer impfte. „Viele hatten schon einen Impfnachweis, das ist ein gutes Zeichen“, sagte sie. Und es gab für jeden noch eine Tüte mit Hygieneartikeln und Lebensmitteln.

Kleiderkammer freut sich über warme Wintersachen

„In Kiel gibt es zwischen 30 und 50 Obdachlose, die die Wintercontainer in Anspruch nehmen. Es gibt aber an die 1000, die keine Wohnung haben, bei Bekannten, Freunden oder in Hotels übernachten“, sagte Stefan Becker von der Pfarrei Franz von Assisi, zu der auch die St. Heinrich Kirchengemeinde gehört. Rund 30 Mittagessen werden dort in der Feldstraße täglich verteilt, „seit einem Jahr zum Mitnehmen, aber das soll bald wieder umgestellt werden“, sagte er. Dann ist der Speisesaal wieder geöffnet. Auch die Kleiderkammer dort wurde renoviert. „Wir brauchen Wintersachen für Männer, Pullover, Hosen, Jeans und Anoraks“, so Brigitte Frodermann. Ebenso freut sich die Kleiderkammer des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Caritas in der Muhliusstraße über Spenden für Frauen und Kinder.