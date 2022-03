Wik

In der ehemaligen Technischen Marineschule nahe der Petruskirche in der Wik in Kiel sollen Wohnungen entstehen. 90 Jahre lang sind Offiziere und Ingenieure dort ausgebildet worden. Seit 2002 erfüllt das Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, die Funktion nicht mehr. In dem Komplex mit dem großen Baumbestand im Innenhof sind Flüchtlinge und wohnungslose Familien untergekommen. Jetzt werden Flüchtlinge aus der Ukraine dort einziehen.

Nach Ansicht der Stadt Kiel und nach Einschätzung von Bürgerinitiativen eignet sich das Areal auf lange Sicht sehr gut für Wohnprojekte. Allerdings gehört das Grundstück noch der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

Wohnen in Kiel: Zuschüsse vom Land für Gutachten

Geplant ist, dass der nördliche Teil in der Hand des Bundes bleibt und beispielsweise für Bereiche der Bundesverwaltung genutzt wird. Die Stadt Kiel ist interessiert am südlichen Bereich einschließlich der historischen Marineschule.

„Ist bereits der Wert des Grundstücks ermittelt worden, wie vorgesehen ist?“, wollte die Vorsitzende des Wiker Ortsbeirates Frauke Kollakowski auf der jüngsten Sitzung des Gremiums wissen. „Der Vorgang dauert noch an“, erklärte Bastian Lipinski vom Stadtplanungsamt Kiel.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im vorigen Frühsommer ist die Entscheidung gefallen, dass eine Studie in Auftrag gegeben werden soll. Es geht darum, herauszufinden, wie günstiges Wohnen in bestehenden Gebäuden mit privaten Baugruppen möglich ist. Für das Gutachten werden etwa 140 000 Euro veranschlagt.

„Das Land fördert diese Studie zu 90 Prozent“, informierte der Kieler Stadtplaner. Demnächst endet der Bewerbungsschluss für die Firmen, die das Gutachten erstellen möchten. „Die Firma, die den Auftrag erhält, wird sich im Ortsbeirat vorstellen“, kündigte Lipinski an.

Gemeinsam Kiel gestalten: Vier Projekte zugunsten des Stadtteils Wik

Außerdem befasste sich der Ortsbeirat Wik mit vier Anträgen für den Fördertopf „Gemeinsam Kiel gestalten“. Sie alle überzeugten die Kommunalpolitiker:

Der Verein Kieler Kids möchte mit Jugendlichen den Schulhof der Gemeinschaftsschule Wik bereichern. Geplant sind ein Outdoor-Schachbrett, ein Pavillon für den Unterricht und ein Heckenlabyrinth.

Kreativ möchte auch eine Stadtteilinitiative werden. Zu ihr gehören unter anderem der Wiker Sportverein und die Anlaufstelle Nachbarschaft. Unter dem Motto „Wir machen gemeinsam die Wik bunt“ will die Initiative Kunst- und Musikprojekte für Jung und Alt auf den Weg bringen. Gemeinsame Aktionen mit dem Verein Mahnmal Kilian schweben der Gruppe ebenfalls vor.

Der Verein Mahnmal Kilian plant auch ein eigenes Projekt, für das er eine Förderung beantragt. Vorgesehen sind eine Ausstellung und Veranstaltungen zum Thema „Bomben und Traumata“.

Ein weiterer Antrag: Der Verein Wik Aktiv hat vor, in Zusammenarbeit mit der Anlaufstelle Nachbarschaft eine Smartphone-Sprechstunde für ältere Menschen anzubieten.

Die vier Projektideen haben durch das Votum des Ortsbeirates Wik die erste Hürde genommen. Nun brauchen sie noch die Zustimmung der von der Ratsversammlung bestimmten Jury.