Marthas Insel soll Musterbeispiel werden

Kiel

Die Lage im Süden der Innenstadt von Kiel ist exzellent. Warum hier jahrzehntelang ein bauliches Nichts klaffte, können nur Kiel-Kenner erklären. Marc Weinstock versuchte sich vor dem Spatenstich daran: "Wir hatten eine komplizierte Ankaufsituation 2016 hier: Es waren drei Grundstücke", sagte der Geschäftsführer der DSK-BIG, die sich für den Bau jetzt verantwortlich zeichnet. "Und wenn ich kompliziert sage, dann meine ich teuer."

Weinstock zufolge hätte daher eigentlich auch teures Wohnen an dieser Stelle entstehen müssen. Doch schnell habe sich Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) gemeldet und seine Vorstellungen vom sozialen Wohnungsbau geschildert – vier Jahre später wird Marthas Insel der Auftakt in eine neue Ära des Kieler Wohnens: Denn dieses Quartier bildet Startschuss und Grundstock der neuen städtischen Wohnungsbaugesellschaft Kiwog.

Von 240 Wohnungen sind 100 gefördert

Kämpfer hat sich durchgesetzt, musste Weinstock also einräumen: Heute sehe er selbst das Thema differenzierter. "Wenn wir eine Durchmischung in der Stadt wollen, dann müssen wir das auch überall machen", sagte er und kündigte an: "Sie werden am Ende auch nicht sehen, wo gefördertes Wohnen ist." 1,4 Hektar, 240 Wohnungen in neun Gebäuden – darunter 100 Sozialwohnungen, darunter zehn rollstuhlgerecht und 15 barrierefrei. So die Eckdaten.

Und die können sich sehen lassen, findet die Stadt Kiel: "Sowohl die Schwierigkeit als auch die Erfolge von Wohnungsbau werden hier deutlich", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. "Vor sechs Jahren war das hier eine verkorkste Geschichte." Aber jetzt sei Rendite ab dem ersten Jahr eingeplant, pflichtete Weinstock nickend bei. "Wir brauchen noch viele von solchen Projekten", forderte Kämpfer, wohlwissend, dass er selbst als Verwaltungschef mit in der Pflicht steht, diese anzuschieben.

Stadtbaurätin Grondke sieht etwas "Pionierhaftes"

Ebenfalls in der Pflicht: Der neue Chef der Kiwog, Markus Reutershan, sowie Baudezernentin Doris Grondke. Die erklärte, was das Beispielhafte an diesem Projekt ist: "Wir kaufen schlüsselfertige Wohnungen von der DSK-BIG, sogar mit Fußbodenheizung." Aus ihrer Sicht ist das "pionierhaft", dass eine Kommune schlüsselfertig von einem Privatinvestor kauft.

Vor drei Jahren habe sie unmittelbar zu ihrem Amtsbeginn erstmals mit dem Projekt zu tun gehabt – am Mittwoch stieß auch sie symbolisch mit dem Spaten zu und freute sich bereits auf die Grundsteinlegung.

Den Bezug stellen Stadt und DSK-BIG derzeit für Ende 2022 in Aussicht – dereinst war bereits von 2020 die Rede. Und auch jetzt ist die Ampel noch nicht ganz grün: So berichtete Weinstock überraschend offen von Problemen mit Kampfmittelräumern und bat Kämpfer, bei der zuständigen Ministerin für Beschleunigung zu sorgen. Und auch weitere Hürden, nämlich klagende Anwohner, könnten das Projekt weiter verzögern.

