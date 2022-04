Kiel

Kiel ist die Hauptstadt der Camping-Freunde: In keiner anderen der 50 einwohnerreichsten Städte des Landes ist die Wohnmobil-Dichte so hoch wie an der Förde. Dies geht aus einer Auswertung der Berliner Kanzlei Goldenstein Rechtsanwälte hervor, die sich auf den Diesel-Abgasskandal spezialisiert hat. Demnach kommen in Kiel auf 1000 zugelassene Pkw durchschnittlich 32,54 Wohnmobile, insgesamt sind in der Stadt 3650 Camper beim Kraftfahrt-Bundesamt registriert.

Mit einem derart hohen Anteil steht Kiel fast alleine da: Lediglich Freiburg (32,25 Prozent) hat fast eine ebenso hohe Camper-Dichte. Auf Platz drei folgt jedoch schon abgeschlagen Lübeck mit 23 Prozent. In Frankfurt, das ganz am Ende des Rankings steht, liegt die Wohnmobil-Dichte bei gerade einmal sieben Prozent.

Seit Beginn der Pandemie ist die Lust der Deutschen auf Urlaub im Camper deutlich gestiegen. Während die Zahl der zugelassenen Pkw seit Anfang 2020 um 1,7 Prozent gestiegen ist, wuchs die Zahl der Wohnmobile im selben Zeitraum um mehr als 30 Prozent. In Kiel nahm die Menge an Wohnmobilen allein im vergangenen Jahr um 25 Prozent zu.

Andere Städte wie Leipzig (51 Prozent), Erfurt (50) oder München (44) haben sogar noch deutlich höhere Wachstumsraten bei den Camper-Zulassungen.

KN-Umfrage: Vier von fünf Teilnehmern wollen Dauerparker zur Kasse bitten

Dieser Anstieg sorgt auch für Probleme – vor allem beim Kampf um einen Parkplatz. Ob zum Beispiel auf dem Wilhelmplatz, entlang der Eckernförder Straße oder auf dem Klugeparkplatz in Projensdorf: Dauerparkende Wohnmobile, die über mehrere Wochen und Monate nicht bewegt werden, erhöhen den ohnehin in Kiel herrschenden Parkdruck.

Dass die Kielerinnen und Kieler von den Langzeit-Blockierern genervt sind, zeigte das Ergebnis einer nicht repräsentativen Park-Umfrage der Kieler Nachrichten im November vergangenen Jahres: 81,4 Prozent der rund 4500 Teilnehmenden sprechen sich dafür aus, dass Wohnmobilisten ihre Fahrzeuge nicht mehr kostenlos abstellen dürfen.

Stadt Kiel: Verbot des Parkens von Wohnmobilen in Wohnquartieren nicht möglich

Doch schon damals erteilte die Stadt der Hoffnung auf eine zeitnahe Änderung des Freiparkens eine Absage. Um den Dauerparkern einen Riegel vorzuschieben, fehlt der Verwaltung die gesetzliche Handhabe. „Ein Verbot des Parkens von Wohnmobilen in Wohnquartieren per StVO-Parkverbotsbeschilderung ist nicht möglich“, sagte Ordnungsamtsleiter Frank Festersen.

„Wohnmobile dürfen so abgestellt und geparkt werden wie übliche Pkw. Sie dürfen also am Straßenrand dauerparken, sofern der Platz für die Breite des Fahrzeugs ausreicht.“ Dabei gilt, dass zum Parken der rechte Seitenstreifen benutzt werden muss. Ist ein solcher nicht vorhanden, muss am rechten Fahrbahnrand geparkt werden.