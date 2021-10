Kiel

Da im aktuellen Wintersemester wieder Normalität auf den Campus und in die Hörsäle einkehrt, kehren auch die Studierenden aus dem Ausland nach Kiel zurück – was auf dem ohnehin schon umkämpften Wohnungsmarkt für noch mehr Anspannung sorgt. Doch viele ausländische Studierende finden in Kiel keine Bleibe. Daher ist nun die Stadt Kiel aktiv geworden. In Zusammenarbeit mit der Baugenossenschaft Mittelholstein entsteht in Friedrichsort Wohnraum für internationale Studierende – zumindest übergangsweise.

„Die Wohnungsknappheit ist ein Problem, das man nicht auf dem Rücken der Studierenden austragen darf“, begründet Sozialdezernent Gerwin Stöcken die Kooperation. Mit der Baugenossenschaft Mittelholstein einigte sich die Stadt darauf, dass in mehreren Häusern in Friedrichsort, die 2022 abgerissen werden sollen, in acht Wohnungen bis zu 28 WG-Zimmer für ausländische Studierende hergerichtet werden. Bezugsfertig sollen die Unterkünfte in den kommenden Wochen werden. Ausgestattet werden sie mit einem Bett, Tisch und Stühlen. Bei den Wohnungen handelt es sich um eine Übergangslösung, die für knapp zwei Monate genutzt werden kann. Die Miete beträgt laut Stöcken rund 150 Euro.

Wohnungen energietechnisch nicht auf dem neuesten Stand

Ausziehen muss für die Studierenden niemand. „Die Wohnungen stehen leer, alle bisherigen Bewohner haben eine neue Wohnung gefunden“, sagt Stöcken. Da die Häuser in Friedrichsort energietechnisch nicht auf dem neuesten Stand sind, hat die Baugenossenschaft Mittelholstein sich für einen Abriss im Laufe des kommenden Jahres entschieden. An gleicher Stelle sollen neue, moderne und geförderte Wohnungen entstehen.

Um die schwierige Wohnungssuche für internationale Studierende weiß auch das International Center der Christian-Albrechts-Universität. „Es fragen täglich Studierende bei uns nach Wohnungen, die entweder gerade erst angekommen oder schon einige Wochen auf Wohnungssuche sind“, sagt Berater Jan Bensien. In diesem Semester haben sich 380 Studierende aus dem Ausland an der CAU eingeschrieben, insgesamt gibt es 2346 internationale Studierende an der Kieler Universität. Das International Center hat aktuell nur ein kleines Kontingent in den Wohnheimen des Studentenwerks, das für Austauschstudierende zur Verfügung steht. „Die Zimmer sind aber schon lange ausgebucht, ebenso wie die regulären Zimmer, die in den Wohnheimen des Studentenwerks zur Verfügung gestellt werden“, sagt Bensien.