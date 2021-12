Feuerwehreinsatz in Gaarden - Unrat und Schaumstoff brannten in Wohnung: Kind in Klinik

Feuerwehr und Rettungskräfte in Kiel rückten am Donnerstagabend zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil Gaarden aus. Da sich eine Frau mit ihrem Kind in der Wohnung befand, musste alles ganz schnell gehen. Das Feuer war schnell gelöscht – doch das Kind kam in eine Klinik.