Ein Bericht der Stadt, der in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales und Wohnen auf der Tagesordnung stand, zeigt die Entwicklungen im Bereich des Kieler Wohnungsmarktes.

In der Landeshauptstadt gibt es zum Stichtag 78.272 Ein-Personen-Haushalte. Die Anzahl verringert sich, je mehr Menschen in einem Haushalte leben: zwei Menschen gibt es in 36.117 Haushalten, drei Personen in 12.323, vier Menschen in 8329 und fünf oder mehr Personen in 3957 Haushalten. Während die Zahlen der Zwei-Personen-Haushalte nahezu konstant geblieben und die der Drei-Personen-Haushalte etwas gesunken ist, sind die der vier- und fünfköpfigen Hausgemeinschaften leicht gestiegen.

Im Durchschnitt leben in jedem Kieler Haushalt 1,74 Menschen

Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt bei 1,74 Personen. Obwohl sie in 2018 und 2019 um 0,01 Prozent minimal gestiegen ist, hat sie sich im Laufe des vergangenen Jahrzehnts verkleinert. Die Anzahl der Haushalte, in denen nur eine Person lebt, nehme weiterhin zu, heißt es in dem Bericht. Diese Entwicklung spiegele sich in der ansteigenden Nachfrage nach Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen wider.

Der Wohnungsbestand in Kiel ist 2019 angestiegen. Im Vergleich zu 2017 gibt es 2506 Wohnungen mehr, das entspricht einer Steigerung von 2,46 Prozent. Auch staatlich gefördert Wohnungen sind entstanden. Allerdings reichten die Zugewinne nicht aus, um die Abgänge durch auslaufende Miet- und Belegungsbindungen zu kompensieren, steht im Bericht. Damit sind mehr Sozialwohnungen aus der Bindung gefallen als neue hinzugekommen.

Gerwin Stöcken: Wohnungsmarktpolitische Maßnahmen noch genauer ausrichten

Auch weitere Herausforderungen für den Kieler Wohnungsmarkt werden im Bericht genannt: Der bestehende Bedarf an günstigem Wohnraum, etwa durch die konstante Zunahme der Studierenden, oder die verstärkte Notwendigkeit nach altersgerechten Wohnungen aufgrund des demografischen Wandels sind nur zwei Aspekte.

Mit Blick auf die Entwicklungen sagte Wohnungsdezernent Gerwin Stöcken in der Ausschusssitzung, es tue sich zwar eine ganze Menge, die Mieten würden aber dennoch weiter steigen. „Wir haben großen Bedarf, den Wohnungsmarkt und die wohnungsmarktpolitischen Maßnahmen noch genauer auszurichten“, so der Dezernent. Allerdings seien die Möglichkeiten der Stadt dabei begrenzt.