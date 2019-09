Wohnungssuche in Kiel: Zentral, schön und bezahlbar - geht das?

Kiel

Die erste eigene Wohnung! Auch für Noah Li Causi war das eine Traum, den er sich nach der Schule möglichst schnell erfüllen wollte. Möglichst zentrale, gerne nahe der Holtenauer Straße in Kiel sollte die Wohnung liegen und groß genug für ihn und zwei Mitbewohnerinnen sein.

Auf der Suche nach einer WG-Wohnung in zentraler Lage

Die beiden – eine Studentin und die angehende Chemielaborantin Lara - hatten zwar eine Zwei-Zimmer-Wohnung. „Die war mit knapp 60 Quadratmetern auch groß und mit 570 Euro warm bezahlbar. Aber sie war einfach zu weit am Stadtrand“, erzählt Lara Rusch (20). Also machten sie sich zusammen mit Noah auf die Suche nach einer WG-Wohnung in zentraler Lage.

Zur Galerie Das ist die Wohnung, die sich Noah Li Causi gemietet hat und sich mit zwei Mitbewohnerinnen teilt.

Natürlich haben die jungen Leute erst mal lange in den Online-Portalen gestöbert. „Aber da muss man unheimlich schnell sein. Und vieles, was angeboten wurde, war einfach zu teuer für uns“, berichtet Noah Li Causi. Also wählten sie einen anderen Weg. Sie löcherten jeden, den sie trafen, ob er nicht eine Wohnung kenne, die frei wird. Und tatsächlich erzählten Freunde kurz darauf, dass die Nachbarwohnung wohl neu vermietet werden solle. „Ich habe sofort bei der Hausverwaltung angerufen und mich als Hauptmieter beworben“, sagt der Azubi, „dort war man verwundert, weil die Wohnung noch gar nicht auf dem Markt angeboten worden war. Aber man dachte sich wohl, dass man sich so Arbeit und Kosten sparen könne und hat uns schnell den Mietvertrag geben.“

825 Euro warm für 62 Quadratmeter

Was sie vorlegen mussten? „Wir mussten unser Einkommen nachweisen, also Lara und ich die Ausbildungsvergütungen und dann wurde noch eine Schufa-Auskunft eingeholt. Eine Bürgschaft unserer Eltern wurde aber nicht verlangt.“ Mitte Juli konnten sie dann die komplett renovierte Wohnung beziehen: drei Zimmer, Flur, Küche, Bad und ein Balkon zum ruhigen Hinterhof hinaus. Das Beste ist aber die Lage in einem Haus in der Schauenburger Straße nahe der Holtenauer Straße.

Für die 62 Quadratmeter zahlt das Trio nettokalt 600 Euro, dazu kommen Heizung, Warmwasser und Betriebskosten – macht zusammen 825 Euro. „Für eine alleinerziehende Mutter oder eine Familie mit nur einem Verdienst könnte die Miete schon zu hoch sein. Wir können das stemmen, weil wir zu dritt sind", betonen die Bewohner, "im dritten Lehrjahr bekommen wir ja schon gutes Geld – 1050 Euro, dazu Kindergeld und zum Teil noch etwas von den Eltern. Da können wir uns sogar noch ein Auto leisten.“ Das ist ihnen wichtig, weil Lara am Wochenende zu ihrem Freund fahren will und die beiden Azubis regelmäßig zur Berufsschule nach Lübeck müssen. „Da fahren wir zu viert in einem Auto. Das ist zuverlässiger als die Bahn“, sagt Lara.

Ist die Miethöhe angemessen?

Einziger Wermutstropfen ist die Parksituation. "Wir suchen ziemlich lange nach einem Parkplatz, denn Anwohner-Parkplätze gibt es nicht", sagt Lara Rusch. Zum Haus mit den zehn Wohnungen gehören zwar auch sechs Garagen, aber die sind alle vermietet und heiß begehrt.

Bleibt die Frage, ob die Miethöhe auch angemessen ist. Das prüft Noah Li Causi anhand des Mietspiegels. Dazu sucht er den Mietvertrag inklusive Energieausweis heraus. Dann trägt er in einen Online-Rechner der Stadt Kiel die Werte für die Basisnettomiete, die Wohnlage, das Alter des Hauses und die Ausstattung ein. Das geht überraschend schnell.

Ergebnis: Die ortsübliche Vergleichsmiete für die Wohnung beträgt 550,56 Euro. Bei Neuvermietung darf der Vermieter 15 Prozent aufschlagen. Das wäre eine Nettokaltmiete von 633,90 Euro. Die drei jungen Leute müssen aber nur 600 Euro nettokalt zahlen. „Offenbar haben wir doppelt Glück gehabt: Schnell eine passende Wohnung erwischt und einen Vermieter, der seine gesetzlichen Möglichkeiten nicht voll ausreizt“, sagt Lara Rusch.