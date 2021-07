Kiel

Wollte ein 51-jähriger Familienvater aus Kiel seine Tochter vor einem im Ausland vorbestraften Gewalttäter schützen, indem er ihren Freund entführte? Durch eine Geiselnahme soll der Angeklagte versucht haben, die jahrelang verheimlichte Beziehung des Paares gewaltsam zu beenden.

Nach Informationen von KN-online könnte es sich beim mutmaßlichen Opfer um einen Iraker handeln, der in Bagdad wegen eines Tötungsdelikts in Haft saß. In Deutschland soll er vergeblich Asyl beantragt haben. Montag wurde der Prozess im Kieler Landgericht gegen seinen mutmaßlichen Kidnapper fortgesetzt.

Überfall im Kleingarten im Kieler Westen

Wie berichtet, soll der nicht vorbestrafte Vater, der die syrische Staatsbürgerschaft hat, den in Hessen lebenden Araber kurz vor Weihnachten 2017 mit der Aussicht auf ein Treffen mit seiner Tochter nach Kiel gelockt haben. Statt des erhofften Wiedersehens wartete eine brutale Straf- und Einschüchterungsaktion auf den Zeugen.

Laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft fiel der Angeklagte mit drei unbekannten Mittätern, die sich zur kurdischen PKK bekannten, in einem Kleingarten im Westen der Landeshauptstadt über das Opfer her. Dabei will der heute etwa 30 Jahre alte Iraker von den Maskierten gefesselt, geknebelt, geschlagen und mit dem Tode bedroht worden sein.

Laut Anklage hatte er zuvor versucht, die trennungswillige Geliebte mit der Weitergabe intimer Handy-Fotos an ihre Familie unter Druck zu setzen. Als die junge Frau ihn im September 2017 verlassen wollte, drohte er, ihre seit fünf Jahren verheimlichte Beziehung öffentlich zu machen.

Die Zeugin erlitt am Montag einen Kreislaufkollaps

Als die Zeugin ihn kennenlernte, soll sie 15 Jahre alt gewesen sein. Gestern, mit Mitte 20, schilderte sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit den Verlauf der Beziehung. Die soll sehr belastend und konfliktreich gewesen sein. Schon zu Beginn der zweistündigen Vernehmung klagte die psychisch angeschlagene Frau über Übelkeit.

Verhandlungspausen schafften keine Entlastung: Am Ende erlitt die Zeugin einen Kreislaufkollaps. Das Gericht alarmierte ein dreiköpfiges Rettungsteam, das die Patientin mit Sauerstoff versorgte. Nach der Sitzung kümmerte sich ihr Vater um die Tochter, begleitete sie am Arm aus dem Gerichtsgebäude - zumindest äußerlich ein Bild der Zuwendung und Harmonie ohne Anzeichen eines Zerwürfnisses.

Weil die mutmaßlichen Geiselnehmer beim Überfall eine Kameraspeicherkarte des Opfers an sich nahmen, muss sich der Vater auch wegen Raubes verantworten. Die körperlichen Misshandlungen verursachten laut Vorwurf Schmerzen am Hinterkopf und Rücken sowie eine Rötung und Einblutung im rechten Auge des Opfers.

Erst nach seiner Heimreise mit der Bahn soll das Opfer den Überfall bei der Polizei angezeigt haben. Das Gericht wird auch zu prüfen haben, welche Beweiskraft seine Blessuren für das laut Vorwurf dreistündige Martyrium haben.

Ein zweiter Verteidiger schaltete sich ein

Nach eigenen Angaben wurde der Zeuge erst nach dem Versprechen freigelassen, den Kontakt zur Tochter abzubrechen. Beim Nichtbefolgen sei ihm die Tötung angedroht worden. Strafverteidiger Müshab Özyigit hatte zum Prozessauftakt eine vom Gericht angeregte Verständigung zurückgewiesen. Man bestreite die Vorwürfe. Am gestrigen Sitzungstag schaltete sich jedoch ein zweiter Verteidiger ein. Auch deshalb hat die Strafkammer die Hoffnung auf eine einvernehmliche Lösung noch nicht aufgegeben.

Bis zur nächsten Fortsetzung wollen die Beteiligten erneut Gespräche über eine mögliche Beschleunigung des Verfahrens führen. Für einen Deal müsste sich der Angeklagte allerdings zu einem Geständnis durchringen. Dies schloss sein Verteidiger bisher aus. Sollte der Angeklagte weiterhin schweigen, müsste sich die Kammer mit kurzen Zwischenterminen über die Sommerpause retten, um die vorgeschriebenen Fortsetzungsfristen einhalten zu können. Dann dürfte sich der Prozess bis in den Herbst hinziehen.