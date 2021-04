Kiel

Der Zufall brachte den jetzigen Betreiber Denis Hayes 1972 nach Kiel und machte ihn 1974 zum Kneipier. Eigentlich war er auf dem Weg zu Freunden nach Australien und legte nur eine Art Zwischenstopp in Kiel und im Wubbke ein. Die Kneipe gefiel ihm, er lernte viele Leute kennen, fing dort an zu jobben und sagte sich, „dahin kannst Du noch immer“. Zuvor hatte der gelernte Industriekaufmann noch nie in der Gastronomie gearbeitet. „Eigentlich kann ich alles, wenn man mir das zeigt“, machte er sich keine Sorgen über seine Fähigkeiten als Barmann. Geplant waren ein paar Jahre, geworden sind es ein paar Jahrzehnte. Nun aber gilt es erstmal die Coronazeit zu überstehen – und dabei stehen ihm seine Mitarbeiterinnen mit Ideen zur Seite.

Vom Bierpaket zur Sozi-Wubbke-Bierdose

„Wir wollten nicht einfach den Laden abschließen und das war’s“, erzählt Bea Lisius. Also habe sie sich mit den Mädels zusammengesetzt und als erstes Bierpakete zusammengestellt. Die tragen Namen wie „Team Wubbke“ mit den Lieblingsgetränken der Mitarbeiterinnen oder „Immer auf die helle Seite schauen“, um etwas positives Gefühl zu vermitteln. Per E-Mail-Bestellung bis Donnerstagabend kann auch jetzt noch freitags am Fenster zur Holtenauer Straße das Bierpaket abgeholt werden. Natürlich fände man einige Biere auch im Supermarkt, aber die Leute wollen ja das Wubbke unterstützen, so Lisius, die freitags auch immer selbstgebackenen Guinness-Kuchen verkauft.

Aber die Mädels wollten noch etwas anbieten, „das ans Wubbke erinnert und etwas Besonderes ist“. So entstanden die ersten „Sozi-Wubbke-Bierdosen“ mit einem hellen Stadtbier von der Wittorfer Brauerei aus Neumünster. Das erste Etikett für die Produktion von 250 Stück designte eine Kollegin. Inzwischen hat die Werbeagentur „media4motion“ dem Team das Etikett gesponsert, mit einem Blick ins Innere des Ladens. „Ich wollte, dass man das Wubbke mit nach Hause nehmen kann“, sagt Bea Lisius zur Umgestaltung.

Inzwischen hat auch das Wubbke mit ein paar Tischen die Außengastronomie wieder geöffnet, aber der Verkauf von Bierpaketen, Guinness-Kuchen und Wubbke-Dosen geht weiter. Das sei zwar alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so Denis Hayes, aber man rufe sich in Erinnerung.

Das Wubbke in der Holtenauer Str. 112 ist derzeit montags bis sonnabends von 17 bis 21 Uhr geöffnet.