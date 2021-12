Vorstellungen in der Wunderino-Arena - „Holiday on Ice“ gastiert mit der neuen Show „A New Day“ in Kiel

Nach zwei Pandemie-bedingten Verschiebungen präsentiert „Holiday on Ice“ die neue Show „A New Day“ nun bis Sonntag in der Wunderino-Arena in Kiel. Am Donnerstag erzählten die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer erstmals in der Landeshauptstadt die Geschichte, die das Leben feiert.