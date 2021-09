Kiel

Britney ist jetzt regelmäßig zu Gast in der Wunderino-Arena. Nein, nicht die Popsängerin, sondern ein Pfandbecher. Pünktlich zum Saisonstart des THW Kiel besitzen alle Getränkebecher in der Wunderino-Arena einen eigenen Namen und einen aufgedruckten QR-Code. Dahinter steckt ein neues System, das die Wartezeit bei der Rückgabe der Pfandbecher auf null senken soll. Nach einem Softstart beim THW-Spiel am Mittwoch gegen Balingen-Weilstetten werden die neuen Pfandbecher künftig bei allen Veranstaltungen in der Halle eingesetzt.

Wunderino-Arena: Altes Pfandsystem sorgte für lange Warteschlangen

Hanno Grode steht hinter dem Verkaufstresen eines Getränkestandes in der Wunderino-Arena. Grode ist Geschäftsführer des Arena-Caterers Culisseum – also da, wo THW-Fans sich bei Heimspielen mit Bier und Cola eindecken. Die Getränke werden bereits seit einiger Zeit in Mehrwegbechern ausgeschenkt.

Die Gäste bezahlen zwei Euro Pfand pro Becher und bekommen ihr Geld bei der Rückgabe am Getränkestand oder einer Abgabestation wieder. Der Nachteil: Es bilden sich nach Spielende oft lange Schlangen bei der Rückgabe der Becher. „Mit unserem neuen System muss man nicht mehr auf sein Pfandgeld warten“, sagt Grode.

THW Kiel: Neue App für den Getränkekauf

Und so funktioniert es: Wer künftig ein Getränk bei einem THW-Heimspiel oder einem Konzert kauft, braucht dafür die kostenlose „tobego-free“-App. Nach dem Download ist eine einmalige Registrierung notwendig. Am Getränkestand zeigt man einen in der App hinterlegten, persönlichen QR-Code vor. Dieser wird von der Bedienung mit dem QR-Code auf dem herausgegebenen Becher verknüpft.

Die Rückgabe ist nun deutlich leichter: In der Halle sind zehn große Behälter verteilt, in die man die Becher nur reinwerfen muss. Warteschlange ade. Beim Spülen der Mehrwegbecher scannt das System den QR-Code und erkennt, dass der Becher wieder da ist. Deswegen muss beim Spiel selbst auch kein Pfand mehr gezahlt werden. Erst, wenn der Becher nach zwei Wochen nicht zurückgegeben wurde, werden zwei Euro vom in der App hinterlegten Konto abgebucht.

Zusammenarbeit mit Cup & More

Alternativ zur App können Gäste auch eine Pfandwertkarte kaufen, mit der die gekauften Becher ebenfalls verknüpft werden. Die Karte ist zu Beginn mit zehn Euro aufgeladen, bei jedem Kauf werden zunächst zwei Euro Pfand von der Karte abgebucht. Sobald die zurückgegebenen Becher beim Spülen erkannt wurden, landet das Geld automatisch wieder auf der Karte.

„Wir sind die ersten, die dieses neue System einführen“, sagt Grode. Culisseum arbeitet dafür weiter mit dem Pfandsystemanbieter „Cup & More“ aus Bad Segeberg zusammen. Läuft das Pilotprojekt erfolgreich, dürften die QR-Code-Becher bald auch in Bäckereien in Kiel und bei anderen Einzelhändlern stehen, die mit „Cup & More“ zusammenarbeiten.

Wunderino-Arena: Jeder Becher hat einen eigenen Namen

Vorher müssen sich aber vor allem die THW-Fans erstmal an die neue Form des Getränkekaufs gewöhnen. Deswegen ist für das Heimspiel am Mittwoch ein Softstart geplant. Im Grunde bleibt es bei diesem Spiel noch beim altbewährten Ablauf, mit zwei Änderungen: Die Pfandgebühr wird auf einen Euro Pfand gesenkt und der Becher kann nicht mehr an den Shops abgegeben werden, sondern an den neuen Rückgabebehältern. Dort bekommen die Fans dann ihren Euro wieder sowie Informationsmaterial zum neuen Pfandsystem. Dieses startet dann beim darauffolgenden Heimspiel offiziell. Eine weitere Neuerung wird es aber schon ab Mittwoch geben: An allen Verkaufsstellen ist jetzt bargeldloses Bezahlen möglich.

Bleibt noch eine Frage an Pfandbecher Britney: Warum haben alle Mehrwegbecher überhaupt einen eigenen, jeweils einzigartigen Namen? Ganz einfach: Um den Becher eindeutig wiedererkennen zu können. Wer nach dem Spiel aus Versehen den Becher des Sitznachbarn abgibt, bekommt schließlich sein Pfand nicht wieder. Deswegen ist es von nun an wichtig, sich den Namen des eigenen Getränkebechers einzuprägen – so verrückt das auch klingt.