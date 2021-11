Kiel

Ob im Rathaus oder im Einkaufszentrum – drei Aktionen wollen Kieler Kindern eine Freude zum Weihnachtsfest bereiten. Die Wunschbäume der Kieler Woche und des Sophienhofs und die Weihnachtsaktion des Citti-Parks sammeln Weihnachtsgeschenke für Kinder aus schwierigen finanziellen Verhältnissen. Mit der Unterstützung von Kielerinnen und Kielern erfüllen sie den Kindern ihre Weihnachtswünsche.

Wunschbaum der Kieler Woche im Rathaus

Traditionell stellt die Kieler Woche einen festlich geschmückten Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Rathauses auf. Daran hängen die Wünsche von fast 300 Kindern aus Kiel. Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, Karten mitzunehmen und die darauf vermerkten Wünsche zu erfüllen. Ab Freitag können die Karten zu den Öffnungszeiten des Rathauses abgeholt werden.

Die Geschenke sollen gemeinsam mit den Wunschkarten bis zum 10. Dezember im Kieler-Woche-Büro (Zimmer 269 im Rathaus, Fleethörn 9) abgegeben werden. Aufgrund der Pandemie übergibt der Weihnachtsmann die Präsente nicht in einer gemeinsamen Aktion, sondern im kleinen Rahmen.

Der Sophienhof unterstützt das Vinetazentrum

Ab dem 6. Dezember wird auch im Sophienhof ein Wunschbaum stehen. Rund 100 Kinder aus dem Mehrgenerationenhaus Vinetazentrum haben Wunschzettel ausgefüllt. Diese werden den Weihnachtsbaum im Obergeschoss auf der Herzog-Friedrich-Brücke schmücken.

Besucherinnen und Besucher können bis zum 15. Dezember einen Wunschzettel vom Tannenbaum wählen, das Geschenk kaufen und an der Kundeninformation im Erdgeschoss abgeben. Der Sophienhof-Weihnachtsmann wird die Geschenke in der Woche vor Heiligabend an die Kinder verteilen.

Auch im Citti-Park werden Weihnachtsgeschenke gesammelt

Der Rotaract Club Kiel sammelt in Kooperation mit dem Citti-Park noch bis zum 15. Dezember Weihnachtsgeschenke für verschiedene soziale Einrichtungen der Stadt. Wer Geschenke abgeben möchte, sollte diese verpacken und auf einem Zettel vermerken, für welche Altersgruppe und, wenn nötig, für welches Geschlecht das Geschenk gedacht ist.

Als Geschenkideen empfohlen werden Gesellschaftsspiele, Malbücher, Stifte, Puzzles oder Holzspielzeug. Auch gut erhaltene gebrauchte Spielsachen werden angenommen. Kuscheltiere oder Lebensmittel sind jedoch nicht gewünscht.

In der Woche vor Heiligabend übergibt der Rotaract Club die Geschenke an die sozialen Einrichtungen, sodass sie rechtzeitig zur Bescherung die Familien erreichen.