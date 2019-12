Kiel

Welche Losnummer wurde beim XXL-Adventskalender von Edeka und den Kieler Nachrichten gezogen? Hier ist die Auflösung:

2. Dezember 2019: Ein iPhone 8 im Adventskalender

Das nächste Türchen beim XXL-Adventskalender von Edeka und KN ist geöffnet: Pünktlich um 18.30 Uhr zog der virtuelle Weihnachtsmann auf der KN-Hausfassade in der Fleethörn den Gewinner des Tages. Das Los trägt die Nummer 2437. Der Besitzer kann sich über ein iPhone 8 mit 64 GB im Wert von 529 Euro freuen, das in der KN-Kundenhalle abgeholt werden kann. Gesponsert wurde der Preis vom Unternehmen „partus communication GmbH“.

1. Dezember 2019: Zum Start gab es Holstein-Tickets

Hinter der ersten Tür verbarg sich gleich ein Knaller für Holstein-Fans: Unter notarieller Aufsicht wurde die Losnummer 3288 gezogen – vier VIP-Tickets für Holstein Kiel, gesponsert vom Finanzdienstleister MLP, können in der KN-Kundenhalle am Asmus-Bremer-Platz vom Gewinner abgeholt werden.

" Gutes tun im Advent ": Hälfte des Losverkaufs fließt in Spendenaktion

Noch bis zum 23. Dezember 2019 wird täglich um 18.30 Uhr ein Los gezogen. Die Hälfte des Losverkaufs fließt in die KN-Spendenaktion „ Gutes tun im Advent“.In diesem Jahr werden Hospize aus der Region unterstützt.

So können Sie den Hospizen über den Losverkauf hinaus helfen: Der Verein „KN hilft“ sammelt Spenden für die Hospizarbeit in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön, Segeberg sowie in den Städten Kiel und Neumünster. Unter dem Stichwort „ Gutes tun im Advent“ können Sie auf das Konto DE05 2105 0170 1400 2620 00 spenden. Möchten Sie nicht, dass Kieler Nachrichten oder Segeberger Zeitung Sie als Spender erwähnen, so schreiben Sie bitte hinter den Verwendungszweck den Hinweis „kein Name“. Spenden können Sie bis zum Ende des Jahres.

