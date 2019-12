Kiel

Hinter der ersten Tür verbarg sich gleich ein Knaller für Holstein-Fans. Zuerst fiel den Menschen auf dem Weihnachtsmarkt nur auf, dass sich zu den Klängen von „It’s the Most Wonderful Time of the Year“ etwas auf der KN-Fassade tat. Da hatten sich die ersten Zuschauer schon auf der Fleethörn versammelt – wie Günter und Waltraud Lühr aus Kronshagen. Sie wollten die Premiere unbedingt miterleben, mussten sich dann aber bei winterlicher Kälte noch ein halbe Stunde gedulden – so lange dauerte nämlich der Countdown.

Mehr als 200 Besucher staunten vor dem KN-Verlagsgebäude

Als es um 18.30 Uhr losging, waren auch diejenigen unter den mehr als 200 Besuchern versöhnt, denen die Wartezeit etwas zu lang war: Per Computer-Animation wurde die Fassade zum Pfefferkuchenhaus. Ein virtueller Weihnachtsmann tauchte auf und stellte die dazugehörigen Gewinne vor, für die 4000 Lose verkauft worden sind. Die Preise fanden hörbar Gefallen unter den Zuschauern – von etlichen 1500 Euro-Gutscheinen über ein E-Bike bis zu THW-VIP-Karten.

Dieses Los hat gewonnen Und der Gewinn am 1. Dezember? Unter notarieller Aufsicht wurde die Losnummer 3288 gezogen – vier VIP-Tickets für Holstein Kiel, gesponsert vom Finanzdienstleister MLP, können ab Montag in der KN-Kundenhalle am Asmus-Bremer-Platz vom Gewinner abgeholt werden.

Der Verein „KN hilft“ unterstützt damit die Hospizarbeit in der Region

Fazit für Waltraud und Günter Lühr: „Unsere Losnummer wurde zwar nicht gezogen, aber es war trotzdem toll, das mitzuerleben.“ Außerdem sei es ja etwas für den guten Zweck: Denn die Hälfte des Gewinns aus dem Losverkauf kommt der Spendenaktion „ Gutes tun im Advent“ zugute: Der Verein „KN hilft“ unterstützt damit die Hospizarbeit in der Region. Wer den Adventskalender nach einer Idee von Edeka-Marktchef Sven Fiedler und Frank Bremer von Partus Communication live erleben möchte, hat dazu jetzt jeden Tag bis zum 23. Dezember Gelegenheit: Immer um 18.30 Uhr wird der Weihnachtsmann aus einem der Fenster steigen und die Gewinn-Nummer des Tages bekanntgeben. Die Nummer wird aber auch in den KN und auf KN-online veröffentlicht.

