Kiel

Ökologisch und sozial ausgerichtet sein sollte das ideale „Yooweedoo“-Projekt, aber auch wirtschaftlich durchdacht. „Es geht nicht um Spielerei, sondern um Initiativen, in denen auch unternehmerischer Ehrgeiz steckt“, betont Christoph Corves, Professor am Geographischen Institut der Uni Kiel, Leiter des dort ansässigen Studienzweigs „School of Sustainability“ und Erfinder des Wettbewerbs.

Kiel: "Yooweedoo" hat bekannte Unternehmen hervorgebracht

Eine Stadtimkerei mit Kieler Honig, das Craft-Beer Lillebräu, der Bambusrad-Hersteller MyBoo oder ökologische Festival-Toiletten von Goldeimer: Diese Projekte gehören zu den bekannt und erfolgreich gewordenen Ideen, die einen „Yooweedoo“-Preis gewonnen haben. Und es geht weiter. Vergangenes Jahr – ebenfalls bereits unter Corona-Bedingungen – wurde zum Beispiel mit dem inzwischen zur GbR gewordenen Projekt „änkerchief“ eine Idee ausgezeichnet, die selbst aus Sicht der drei dahinterstehenden Studierenden eigentlich zur Unzeit kam.

Nachhaltige "änkerchief"-Taschentücher sind bereits zu haben

Nach dem Motto „Schnäuzen ohne Bäume-Seufzen“ stellen Lisa Brucia, Kolja de Cuveland, Neda Puskarica-Stojanovic und Christina Anders als Expertin an der Nähmaschine schicke Taschentücher aus Stoffresten her. Und treffen damit trotz gegenwärtig hygienemäßig eher angesagter Einweg-Taschentücher offenbar einen Nerv. Der Verkauf im auch aktuell geöffneten Kieler „Unverpackt“-Laden und über andere Kanäle lief so gut, dass die Verfechter des nachhaltigen Schnäuztuchs bereits ein weiteres gutes Werk tun konnten: Einen Teil des bisherigen Gewinns investierten sie in ein Zertifikat zur Wiedervernässung des Königsmoors und kompensierten so immerhin umgerechnet eine Tonne CO2 oder 80.000 Kilometer Bahnfahrt.

Zu haben sind die Kieler Taschentücher auch online im Shop von Open Campus (kosmos.opencampus.sh), ganz kurz vorm Start ist außerdem der eigene Online-Shop von „änkerchief“ (www.aenkerchief.com). Das Zwischenfazit von Lisa Brucia: „Wir können uns recht glücklich schätzen, dass wir bisher so gut durchgekommen sind.“

"Insections": Mit Insekten zu einer umweltfreundlicheren Ernährung

„Insections“ nennt sich ein anderes 2020 ausgezeichnetes Projekt, das zu den außergewöhnlichsten in der Geschichte dieses Wettbewerbs der Zukunftsmacher gehört. Alireza Zarei, Max Owen und Michel Schumacher stellen Nahrung aus Insekten her. Dabei haben sie aufs genau richtige Tierchen, nämlich den gelben Mehlwurm gesetzt. Die nicht wirklich nach Insekt aussehende Larve des Mehlkäfers wurde erst jüngst von der europäischen Lebensmittelbehörde EFSA für den Verzehr „als ganzes getrocknetes Insekt sowie in Pulverform“ als gesundheitlich unbedenklich eingestuft. Und das mit Recht, finden die drei Studenten.

Ein sehr hoher Eiweißanteil, wertvolle Omega-3-Fettsäuren, nur ein Hundertstel CO2 Äquivalente im Vergleich zu Rindfleisch: Die Insekten haben nach Überzeugung von Max Owen und seinen Mitstreitern „super viele Vorteile“. Aber auch ein Imageproblem. An den Start gehen will das Trio deshalb mit einem optisch wie geschmacklich ansprechenden Pulver, mit dem beispielsweise eine Extraportion Eiweiß auf Pfannkuchen gestreut werden kann.

Denkbar ist für die innovativen Esser auch eine Verarbeitung zu Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler. Und wer weiß, vielleicht sieht es mit der Akzeptanz in ein paar Jahren ja sowieso ganz anders aus und hiesige Schlemmermäuler verzehren ganz selbstverständlich Insektenpasta. „Vor 30, 40 Jahren fanden die Leute Sushi ja auch abstoßend“, argumentiert Max Owen.

Ideenwettbewerb nimmt noch Bewerbungen entgegen

Für die aktuelle Runde von „Yooweedoo“ können noch bis zum 1. März Bewerbungen eingereicht werden. Verteilt werden Preise im Umfang von insgesamt 50.000 Euro. Dabei gibt es wichtige Neuerungen: Das Wirtschaftsministerium und die Investitionsbank des Landes haben zugestimmt, dass alle gefördert werden können, die gute Ideen für eine bessere Zukunft haben; erstmals also auch Nicht-Studierende. Darüber hinaus kann unabhängig vom Wohnsitz der Antragstellenden die Gründung von ökologisch und sozial nachhaltigen Projekten, Organisationen und Unternehmen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Kiel gefördert werden.

Alles Weitere unter: yooweedoo.org/de/ideenwettbewerb

Am 5., 12. und 19. Februar (jeweils 9 bis 12 Uhr) bietet die Youweedoo-Akademie außerdem Online-Treffen für alle an, die gemeinsam Ideen entwickeln wollen. Die Workshops laufen in (leicht verständlich gehaltener) englischer Sprache.