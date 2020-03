Kieler Doku über Behinderung und Sex

Kiel

Berühmt werden will das Team des im Werden begriffenen Vereins „Über Grenzen sehen“ damit nicht, wohl aber einen Beitrag zu mehr Unbefangenheit im Umgang zwischen Leuten mit und ohne Behinderung leisten.

„Die Toleranz in Deutschland ist schon recht groß, aber es gibt halt auch große Berührungsängste.“ So beschreibt Julius Werner seine Eindrücke über das Verhältnis von Nichtbehinderten und Behinderten. Typisch dafür sind die inklusiven Partys, die jedenfalls in normalen Zeiten regelmäßig in der Pumpe, der Räucherei und bei Kult-DJ Gary steigen. „Inklusiv ist eigentlich das falsche Wort“, sagt Julius Werner: „Nichtbehinderte sieht man da so gut wie gar nicht, obwohl das einen Riesenspaß macht.“

Acht Leute gehören zum Team

Um diese meist von Unsicherheit hervorgerufene Distanz überwinden zu helfen, sind Werner und Kollegen unter die Filmemacher gegangen. Acht Leute gehören zum Team, vier davon haben eine Behinderung, die anderen nicht. Dass das Verhältnis genau gleich ist, hat sich zufällig ergeben, die Mischung an sich ist dagegen Absicht. Einblicke in die Lebenswelten von Menschen zu geben, die nicht genau der Norm entsprechen, das ist schließlich das Ziel der Doku-Reihe, von der bisher vier Folgen erschienen sind.

Der erste Dreh führte an die Schlei zum Hof Bullerby, dessen Betreiberin mit tiergestützter Pädagogik arbeitet. „Das war die Idee von Manuel und Lukas, die total darauf stehen“, erzählt Werner, der betont, dass auch sonst ohne die vier Über-Grenzen-Seher mit Handicap nicht viel gehen würde. Mit der Kamera zu Besuch war das Team später bei den Rollstuhl-Basketballern vom Verein Kieler Wheeler, danach tanzten sie durch die inklusive Party-Szene, und seit wenigen Tagen ist ein Beitrag über eine Sexualbegleiterin im Netz. „Ein sensibles Thema“, meint Julius Werner, aber halt auch ein wichtiges, weil nach aller Erfahrung ganz besonders das Bedürfnis nach Nähe und Körperlichkeit keine Grenzen kennt.

Treffen mit den Kieler Nachrichten fiel flach

Gewöhnlich treffen sich die Aktiven des Vereins mindestens alle 14 Tage von Mensch zu Mensch, aktuell geht das aber nicht. Die vier körperlich und teils auch geistig behinderten Mitglieder zählen wegen anderweitiger Erkrankungen durchweg zu den Risikogruppen, sodass größte Vorsicht geboten ist. Flachgefallen ist deshalb auch ein Treffen der Kieler Nachrichten mit der gesamten Gruppe, stattdessen stand Julius Werner am Telefon Rede und Antwort.

Der gelernte Erzieher ist allerdings zweifellos mit besonderer Kompetenz versehen. Bekannt wurden er und sein Freund Manuel Zube, der das Downsyndrom und jede Menge Spaß am Leben hat, mit einer fünfteiligen Dokumentation, die unter dem Titel „ Manuel Down Under“ auf Arte lief und eine ausgedehnte Australien-Reise des Duos zeigte. Auf diese Weise kamen die beiden Kieler dann auf den Geschmack und beschlossen, selber Filme zu machen. Möglich wurde das in den vergangenen Monaten dank einer 10000-Euro-Förderung des Beirats für Menschen mit Behinderung. Und als fünfte und letzte Folge innerhalb dieses Projekts soll noch ein Beitrag über inklusives Segeln mit dem Kieler Jugendkutterprojekt erscheinen. Danach, so versichert Werner, ist zwar kein Geld mehr da, aber ganz bestimmt noch genug Elan, um in eigener Regie und mit der schon immer gewährten Unterstützung des Offenen Kanals Kiel weiterzumachen.

Flirt-Party Ende Mai fällt wohl aus

Eher fraglich ist derweil, ob das für den 30. Mai geplante Event in der Pumpe stattfinden kann. Verbunden mit einer Flirt-Party sollte dann unter anderem der Film zur Sexualbegleitung gezeigt und ein Gespräch mit einer in diesem Metier tätigen Frau geführt werden. Was zwar ganz gewiss Erkenntnisse und Spaß gebracht hätte, aber nach Lage der Dinge auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden muss.

Kontakt zu „Über Grenzen sehen“ per E-Mail unter Ueber-Grenzen-Sehen@gmx.de oder per Facebook.

