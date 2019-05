Kiel

Mitten in der Endphase des EU-Wahlkampfes sorgte ein Youtube-Video für ordentlich Wirbel. Es lautet: „Zerstörung der CDU“ und ist von dem in Deutschland bekannten Youtuber Rezo. Es wurde mittlerweile fast fünf Millionen Mal aufgerufen und hat hohe Wellen geschlagen.

Jetzt hat sich der frühere Bundestagsabgeordnete Thomas Stritzl zu Wort gemeldet – und den Youtuber Rezo nach Kiel eingeladen.

CDU-Politiker Stritzl veröffentlicht Offenen Brief

Dessen Schlussfolgerungen teile Stritzl "im Ergebnis weitestgehend so nicht", schrieb er in einem am Donnerstagvormittag veröffentlichten Offenen Brief. Dennoch wäre er an einem direkten und offenen Gespräch mit ihm sehr interessiert.

"Es ist mir als überzeugtem Demokraten, langjährigen Abgeordneten und Kreisvorsitzenden meiner Partei nicht egal, wenn Politik (zumal unter CDU Führung) so rüberkommt, wie von Dir beschrieben." Eine Antwort Rezos gab es zunächst nicht.

Weitere Einladung aus Schleswig-Holstein

Auch Lukas Kilian ( CDU), Mitglied des schleswig-holsteinischen Landtages, ist an einem Gespräch mit Rezo interessiert. Auf Twitter lädt er den Youtuber ein, zusammen mit Tobias Loose und Ole Plambeck (beide CDU) über "die" Politik der CDU zu diskutieren. "Wir lassen unsere VHS Camcoder auch zu Hause", verspricht Kilian.

Fast fünf Millionen Aufrufe

Rezos Video hat in der CDU massive Kritik ausgelöst. In dem Video heißt es, die CDU zerstöre "unser Leben und unsere Zukunft". Es wurde bis zum Donnerstagmorgen rund 4,8 Millionen mal geklickt. Der Youtuber Rezo wirft den Christdemokraten unter anderem vor, beim Klimawandel untätig zu sein, Politik für Reiche zu machen und "krasse Inkompetenz" bei den Themen Urheberrecht und Drogenpolitik an den Tag zu legen.

Stritzl (61) war von 2009 bis 2013 Bundestagabgeordneter, von 1987 bis 2009 gehörte er dem Landtag in Kiel an. Derzeit ist er Kreisvorsitzender der CDU in Kiel.

Das ist das Video von Rezo

