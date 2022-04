In ihrer Kindheit liebte Atchana Jiamsakultorn den Geschmack von Eissorten wie Rote Bohne oder Süßkartoffel. Jetzt will die gebürtige Thailänderin, die in China aufwuchs, auch das Kieler Publikum davon überzeugen. Zusammen mit ihrem Freund hat sie in der Bergstraße den Eisladen Yueye eröffnet.