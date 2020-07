Kiel

Es gießt in Strömen. Trotzdem ist Ulrike Kriener guter Dinge. „Heute gibt es die letzten Innenaufnahmen“, sagt sie. „Das passt.“

Frisch gestylt sitzt die Schauspielerin im Wohnwagen in Kiel-Russee. Bevor es gleich ein paar Häuser weiter zum Dreh geht, hat sie noch Zeit für ein kurzes Interview. Zusammen mit Henry Hübchen steht sie gerade für den ZDF-Fernsehfilm „Wir blieben Freunde“ vor der Kamera. Es ist der 15. Drehtag. Sieben weitere sind geplant.

Mitten in Russee ist eine kleine Zelt- und Wohnwagen-Stadt entstanden. Vor dem alten Bauernhaus in der Rendsburger Landstraße/Ecke Redderkamp. Hier wird das Team mit genügend Kaffee und Essen versorgt. Hier werden die Schauspieler geschminkt und zum aktuellen Drehort gefahren.

Heute ist das die gelbe Stadtvilla in der Rendsburger Landstraße. „Zum Glück hatten wir schon eine sonnige Woche“, erzählt Ulrike Kriener. „Da haben wir viel im spektakulären Garten der Villa gedreht.“

Ulrike Kriener und Henry Hübchen in den Hauptrollen

Worum es im Film geht? Dorothee ( Ulrike Kriener) und Volker ( Henry Hübchen) haben sich vor sieben Jahren getrennt, wollten aber Freunde bleiben. Als sich Volker einen Arm und ein Bein bricht, zieht er wieder bei seiner Ex als Pflegefall auf Zeit ein.

Das sorgt natürlich für ziemliche Probleme. Denn Dorothee hat gerade einen neuen Mann kennen und lieben gelernt und der findet den unbeweglichen Ex auf der Couch unerträglich.

„Die zentrale Frage ist: Wie viel Verantwortung übernimmt man für Menschen, die man mal geliebt hat“, sagt Ulrike Kriener, die den Plot mitentwickelt hat. Der Stoff sei komödiantisch. Er werfe jedoch auch ernste Fragen auf.

Seit 28 Jahren ist sie selbst mit dem Regisseur und Schauspieler Georg Weber verheiratet. „Ich gehe davon aus, dass wir zusammenbleiben“, sagt sie lachend. „Aber wir alle leben oft in komplizierten Lebensverhältnissen.“ Auch ihr Mann sei zuvor mit einer anderen Frau verheiratet gewesen.

Ursprünglich sollte in Hamburg gedreht werden

Der Filmdreh in Kiel ist in Corona-Zeiten alles andere als normal. Ursprünglich sollten die Aufnahmen in Hamburg stattfinden. Doch hier in Kiel gab es von allen Seiten eine „tolle Unterstützung“ für die Drehgenehmigungen. „Die Kieler Kulturpolitik hat uns enorm geholfen“, erzählt Ulrike Kriener.

Quarantäne und umfangreiches Hygienekonzept

Für die Dreharbeiten wurde ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet. Die Schauspieler und das Team gingen vor Drehstart in Quarantäne, es herrscht Maskenpflicht am Drehort. Wenn es gleich zur gelben Villa geht, muss die Presse draußen bleiben.

Henry Hübchen wartet dort bereits mit seinem gefälschten Gips auf den Drehbeginn. Noch schnell ein Foto mit Ulrike Kriener in der „Wohnwagen-Stadt“. Dann entschwindet die Schauspielerin in ihrem Shuttle und wird zu ihrem Film-Ex gebracht.

Dort, neben der gelben Villa, wohnt Ulrike Jahns. Die 60-Jährige bekommt nun hautnah mit, wie ein Film entsteht. „ Henry Hübchen und Ulrike Kriener sind sehr unkompliziert“, erzählt sie und zeigt ein Foto von sich und den Stars. „Klar werde ich mir später den Film anschauen.“

Auch im Kieler Geschäft "Raumzutat" wird gedreht

Der nächste Dreh findet in Kiel statt. Dann bildet das Geschäft „Raumzutat“ am Kleinen Kuhberg die perfekte Kulisse. Vor rund sechs Wochen bekam Inhaberin Yvonne Ziemer die Anfrage der Produktionsfirma. „Zuerst hab’ ich gezögert“, erzählt sie. „Denn eigentlich feiern wir genau an dem Tag unser fünfjähriges Bestehen.“ Doch da man jetzt in der Corona-Zeit eh nicht gut feiern kann, sagte sie zu.

Am Tag zuvor wurde der Schlüssel übergeben. „Sie dürfen fast alles machen“, sagt die Inhaberin des kleinen schnuckeligen Warenhauses für Handgemachtes. „Nur der große Holztresen, den mein Mann selbst gebaut hat, muss stehen bleiben. Und die alten Wände dürfen nicht verändert werden, sonst steigt mir der Vermieter aufs Dach.“ Ulrike Kriener freut sich schon auf den Drehort, wie sie im Interview erzählte: „Da finde ich bestimmt noch ein paar nette Sachen zum Mitbringen.“

Drehorte sind auch an der Schwentine und vorm Kieler Theater

Noch bis zum 19. Juli wird gedreht. Unter anderem an der Schwentine in einem Ruderclub, vorm Kieler Theater, auf einem Friedhof und in einer größeren Gärtnerei etwas außerhalb von Kiel. „Wir sind nach den vielen Drehtagen in Russee noch mal kreuz und quer in der Stadt unterwegs“, kündigt Produzentin Heike Wiehle-Timm an.

Das 45-köpfige Team wohnt im Hotel "Maritim"

Das Basislager bleibt allerdings in Russee. Untergebracht ist das rund 45-köpfige Team im Hotel „Maritim“. „Auch abends machen wir viel gemeinsam“, erzählt Set-Assistent Marc Maschmann (38), der in Kiel an der Christian-Albrechts-Universität studiert hat. So seien sie schon im „Mum&Dad“, im „Luna“ und dem „Sandhafen“ gewesen, als das Wetter noch gut war.

Ulrike Kriener will unbedingt noch den "Club 68" besuchen

Ulrike Kriener will in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch noch einmal im „Club 68“ vorbeischauen. „Mein Mann ist Motorradfahrer. Das ist ein Muss.“

Der 90-minütige Fernsehfilm „Wir bleiben Freunde“ mit Ulrike Kriener und Henry Hübchen wird 2021 zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Drehbuch: Gabriele Kreis. Inszenierung: Hansjörg Thurn.

