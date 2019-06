Das Kieler-Woche-Programm von RSH ist komplett: Als letzte noch nicht bekannt gegebene Künstler kommen die Jungs von Tokio Hotel auf die Bühne an der Hörn in Kiel. Das Konzert der "Melancholic Paradise"-Tour findet am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr statt. Ob Heidi Klum auch in Kiel sein wird, ist nicht bekannt.