Parkgebäude werden teuer für die Stadt

Kiel

Mit einem leichten Minus von 176.000 Euro plant der städtische Eigenbetrieb Parken demnach für das kommende Wirtschaftsjahr. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten dem zu. Aus den Unterlagen gehen einige Details hervor: So sind bereits 250.000 Euro Sanierungsbedarf sowie 125.000 Euro Materialaufwand für die arg baufällige Tiefgarage unter dem Europaplatz eingestellt.

„Der für das Jahr 2020 angesetzte Betrag von 250.000 Euro bezieht sich vor allem auf eine geplante Erneuerung der Brandmeldeanlage, aber auch auf notwendige Maßnahmen im Zuge von halbjährlichen Kontrollen“, sagte Stadtsprecher Arne Ivers auf Anfrage unserer Zeitung. 2019 seien für Reparaturen und Instandhaltung demnach fast 20.000 Euro ausgegeben worden.

Bisher kein Verkauf der Tiefgarage an der Sparkassen-Arena

Im März hatte die Verwaltung dem Bauausschuss vorgeschlagen, das brüchige Bauwerk zu verkaufen. Kurzfristig seien 2,8 Millionen Euro notwendig, für die Grundinstandsetzung fielen 12,1 Millionen Euro an, hieß es. Baudezernentin Doris Grondke hatte damals beteuert, es gebe Interessenten. Zu einem Verkauf ist es jedoch bisher nicht gekommen: „Verschiedene Optionen sind dazu in der Prüfung“, antwortete die Stadt jetzt. „Weitere Details können derzeit nicht genannt werden.“

In der Planung des Eigenbetriebs Parken heißt es optimistisch: „Nur für die erste Jahreshälfte wurden Umsätze angenommen, da die Tiefgarage veräußert werden soll.“ Diese Annahme umfasst 360.000 Euro Umsatzerlös – weniger als der Sanierungsbedarf und der Materialaufwand zusammen.

Gesamtfinanzierung des ZOB-Parkhauses steigt auf 18 Millionen Euro

Neu zusammengerechnet wurde auch für das ZOB-Parkhaus: Hier erhöhen sich im Nachtrag des Eigenbetriebs für das Jahr 2019 die Kredite für die Herstellungskosten um 1,2 Millionen Euro. Neben weiteren Mängeln (180.000 Euro), Nachtragsleistungen (250.000 Euro) und der berichteten Insolvenz des Unternehmens für Abdichtungsarbeiten, welche die Stadt etwa 350.000 Euro kostete, fällt auch ein bis dato „nicht aufsummierter Kostenblock“ mit 450.000 Euro schwer ins Gewicht.

„Wie kann man sich denn um mehr als 400.000 Euro verrechnen?“, fragte Niclas Köser (Die Fraktion) im Bauausschuss. „Ein Büro hatte eine Excel-Liste nicht weitergeführt“, erklärte Dezernentin Doris Grondke trocken. Auf Nachfrage bestätigte die Stadt, dass es sich um ein Ingenieurbüro als Auftragnehmer handelte. Die Gesamtfinanzierung des ZOB-Parkhauses ist damit auf rund 18 Millionen Euro gestiegen.

Zur Galerie Hier sehen Sie weitere Bilder vom Bau des neuen ZOB in Kiel.

Stadt rechnet mit einer Million Umsatz in 2020

Mit immerhin einer Million Umsatzerlös rechnet die Stadt im Jahr 2020. Erfahrungsgemäß könne in der ersten Zeit nicht mit einer Vollauslastung gerechnet werden, heißt es im Plan. Auf Nachfrage bestätigt Ivers: „Noch ist selten mehr als ein Drittel der Parkplätze belegt.“

Die Auslastung schwanke stark und sei auch abhängig von Veranstaltungen in der Innenstadt. Man rechne aber damit, dass nach etwa sechs Monaten Gewohnheiten der Autofahrer und Software-Updates der Navigationsgeräte für mehr Betrieb sorgen.

Am 10. Dezember wird der ZOB eröffnet

„Die hier noch erforderlichen Abdichtungs- und Markierungsarbeiten befinden sich in der Fertigstellung. Die Baufertigstellung ist voraussichtlich im Dezember“, kündigt die städtische Vorlage im Bauausschuss an. Ivers macht es konkret: „Mit dem Wegfall der Bauzäune im Rahmen der Eröffnung des ZOB am 10. Dezember erwarten wir außerdem eine deutliche Verbesserung der Auslastung.“

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.