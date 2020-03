Die Zahl der in Kiel gemeldeten Fälle mit positiver COVID-19-Infektion ist am Freitag, 27.3.2020, auf 74 Fälle gestiegen. Das ist ein Anstieg im Vergleich zu Donnerstag von acht Fällen. 58 Prozent davon sind Frauen, teilte die Stadt Kiel mit.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)