Einst wurde im Haus 8 des Anscharparks gekocht und gewaschen, nun residiert die Kunst in dem denkmalgeschützten Wirtschaftsgebäude aus rotem Backstein. Der 2010 gegründete Kunstverein Haus 8 feiert das zehnjährige Bestehen des Atelierhauses mit einer Ausstellung im Dezember. Für KN-online blickte der Vorstand zurück und in die nahe Zukunft des Hauses.

Im Südwesten des Anscharparks liegt das Künstlerhaus mit seinen 14 Ateliers sowie Büros und Veranstaltungsräumen. Gleich daneben steht das Kesselhaus, Haus 15 des damaligen Marinelazaretts. Es soll demnächst saniert werden, um neue Räume für die Kunst und Gastronomie zu schaffen.

Anke Müffelmann und Tamer Serbay sind seit der Gründung des Kunstvereins im Vorstand dabei. „Anfangs war die Nutzung des Atelierhauses noch sehr divers. Es wurden Hochzeiten gefeiert und getagt. Da hatten wir zwei bis drei Ausstellungen im Jahr“, sagt Anke Müffelmann. Der Bedarf an Ausstellungsfläche stieg – und mittlerweile füllen acht bis zehn Ausstellungen den Ausstellungsraum mit „professionellen Künstlern. Da ist die Qualitätslatte sehr hoch“, so Serbay. Bewerbungen gibt es über das Jahr 2022 hinaus.

Nur professionelle Kunst im Haus 8 des Anscharparks erwünscht

Bewegung gab es bei den Nutzerinnen und Nutzern der Ateliers. Zwölf Räume zu je 34 Quadratmeter sowie zwei zu jeweils 144 und 80 Quadratmetern stehen zur Verfügung. Die Miete beträgt 4,50 Euro pro Quadratmeter monatlich. Laut Vertrag „können die Künstler ein Atelier für maximal zehn Jahre mieten, damit auch andere eine Chance bekommen“, sagt Müffelmann.

Und so bezahlen einige die volle Miete, andere bekommen Zuschüsse, Fördermittel oder Stipendien. „Jeder, so wie er kann. Wichtig ist nur, dass es professionelle Künstler sind, also die ein wirtschaftliches Interesse haben“, sagt sie. Für den Verein ein wichtiger Aspekt, um möglichst viele Künstlerinnen und Künstler in Kiel zum Bleiben zu motivieren. „Vor zehn Jahren sind noch viele weggegangen, heute bleiben viele hier. Für uns ein sehr gutes Ergebnis“, sagt Serbay. Als Beispiel nennt er die sehr erfolgreiche Keramikkünstlerin Lena Kaapke, die über eine Förderung das Atelier halten konnte, jetzt selbstständig und in Teilzeit Kunsterzieherin im Internat Louisenlund ist.

Es geht neben der Wertschätzung vor allem um die Existenz: „Jeder, der arbeitet, bekommt Honorar“, sagt Andreas Trabitzsch. Und so gibt es bereits eine Honorarordnung des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler, an der man sich orientieren kann. „Viele haben einen Job, der ihnen leider kaum Zeit lässt, ins Atelier zu kommen“, sagt er. Deshalb bezahlt der Kunstverein seit neuestem Honorare für Ausstellungen, und es gibt eine halbe Stelle für die Koordination.

Stipendiatin Meng-Chan Yu fertigt Porzellankunst und Design. Quelle: Karina Dreyer

Evelyn Gesens Kunst liegt im Bereich Objekt und Fotografie. Seit sechs Jahren hat sie einen Raum im Atelierhaus. „Ich habe hier Kontakt zu anderen Künstlern, der Ausstellungsbetrieb ist total anregend, denn man wird mit der Kunst anderer konfrontiert und das bildet weiter“, sagt sie.

Zudem sei die Umgebung fantastisch. Künstlerin und Designerin Meng-Chan Yu arbeitet seit fünf Jahren mit Porzellan im Atelierhaus, sie hat ein Stipendium: „Es ist schön, nicht isoliert zu sein und sich vernetzen zu können“.

Seit zehn Jahren gibt es das Atelierhaus im Anscharpark Quelle: Karina Dreyer

Und so freuen sich alle auch auf die neuen Möglichkeiten im benachbarten Kesselhaus, in dem eine kulturgastronomische Nutzung vorgesehen ist sowie sieben neue Räume für das Atelierhaus, die in erster Linie für die professionelle Kunst gedacht sind. „Bei freien Kapazitäten soll es öffentliche Kurse oder Nutzungen geben, da erarbeiten wir noch ein Modell“, so Müffelmann.

Auch das Kesselhaus im Anscharpark wird saniert

Derzeit ist das Kesselhaus leer, weil es bis 2023 saniert werden soll. Die Heinrich-Böll-Stiftung im Atelierhaus zieht Anfang 2022 mit ihren Räumen in das Haus 1, „damit kann diese Etage neu gestaltet werden. Zum Beispiel mit einem Treffpunkt für die Freischaffenden“.