"Eine Zigarettenkippe verunreinigt bis zu 60 Liter Grundwasser", sagt Claudia Jürgens, Beisitzerin im Grünen-Kreisvorstand Kiel. Die in den Filtern enthaltenen Giftstoffe würden durch Nässe herausgespült und belasteten dann die Gewässer.

Jürgens war an drei Bushaltestellen in Kiel unterwegs und hat allein dort rund 5000 Kippen eingesammelt. "Die waren in den Grünflächen hinter den Bushaltestellen zu finden. Wenn da gemäht wird, werden die also sonst auch noch gehäckselt."

Über die gesammelte Menge hat sich Jürgens selbst gewundert. "Ich wusste, dass das heftig wird, aber nicht, dass das so heftig wird", sagt sie und weist darauf hin, dass es rund 770 Bushaltestellen allein in Kiel gebe.

Rund 50.000 Kippen wurden in die Geschäftstelle der Kieler Grünen gebracht

"Wenn man an einer Stelle anfängt zu sammeln, hat man das Gefühl, nicht richtig vorwärtszukommen, so groß ist das Problem", ergänzt Luca Köpping, Sprecher des Kreisvorstands der Partei.

Er schätzt, dass rund 50.000 Zigarettenstummel in die Kreisgeschäftsstelle der Kieler Grünen gebracht wurden. Sie stammten aus Heikendorf, Bad Segeberg und Kiel, seien aber nur ein Teil der gesammelten Gesamtmenge. Wie viele Kippen insgesamt zusammengekommen sind, kann Köpping nicht sagen. Die Aktion zum Wasserschutz startete am 22. März, dem Weltwassertag.

Bei der Aktion hätten Menschen überall in Schleswig-Holstein mitgemacht, so Köpping. Neben den Grünen hätten auch Umwelt- und Naturschutzverbände parallel Aktionen auf die Beine gestellt.

Aktionswoche "CleanUp SH" soll im kommenden Jahr wieder stattfinden

Besonders viele Kippen seien unter anderem an Ein- und Ausfahrten, etwa von Einkaufszentren, auf Parkplätzen, aber auch in Parks zu finden, so Jürgens. Im kommenden Jahr wollen sie die Aktion wiederholen, kündigt Köpping bereits an.