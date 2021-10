Zeitplan, Salutschüsse und mehr: Das Programm zur Rückkehr der „Gorch Fock“ nach Kiel

Kiel

Die „Gorch Fock“ ist auf den letzten Meilen. Das Schiff hat nach der Ablieferung durch die Lürssen Werft am Donnerstag um 18 Uhr Wilhelmshaven verlassen. Für die Route über Skagen will Kommandant Nils Brand die Chance zur Ausbildung der 120-köpfigen Stammbesatzung nutzen.

Hoher Besuch auf der „Gorch Fock“: Montag geht die Verteidigungsministerin an Bord

Am Sonntag wird der Dreimaster „Gorch Fock“ nach der Passage des Großen Belts zunächst Kurs auf die Eckernförder Bucht nehmen. Dort soll am Montag Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) für eine Mitfahrt an Bord steigen.

Danach wird die „Gorch Fock“ gegen 11.15 Uhr durch das Minenjagdboot „Fulda“ und das Minentaucherboot „Bad Rappenau“ aus Kiel in Empfang genommen.

Salutschüsse für die „Gorch“ Fock vor dem Marinestützpunkt

Gegen 13 Uhr soll der Konvoi das Ehrenmal Laboe passieren und einen Gruß ausbringen. Kurz darauf zieht das Schiff an Friedrichsort vorüber. Dabei wird die „Gorch Fock“ nach Auskunft der Marine aus Sicherheitsgründen unter Motorkraft und ohne gesetzte Segel in die Förde einlaufen. Es wird damit gerechnet, dass eine Vielzahl an Segelbooten die „Gorch Fock“ begleiten werden.

Gegen 14 Uhr wird es dann laut. Von einer extra aus Berlin geholten Salut-Batterie des Wachbataillons soll es vor der Scheermole 20 Schuss Salut geben. Den 21. Schuss erwidert die „Gorch Fock“.

Nach dem Salut ist geplant, dass das 89 Meter lange Schiff noch einen Abstecher in die Innenförde bis vor das Landeshaus macht. Nach einem Wendemanöver wird die „Gorch Fock“ dann Kurs auf die alte Tirpitzmole nehmen, die seit Freitag „Gorch Fock Mole“ heißt.

Zwischen 15 und 15.30 Uhr soll das Schiff dort anlegen. Dafür wird die „Gorch Fock“ Schlepperhilfe bekommen. Im Anschluss daran sind an Bord ein Empfang und eine Besichtigung für geladene VIP-Gäste der Verteidigungsministerin und des Inspekteurs der Marine geplant.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Präsentation der aufwendig sanierten „Gorch Fock“ ist auf absehbare Zeit nicht vorgesehen. Das Schiff habe für ein „Open Ship“ einfach keine Zeit, heißt es bei der Marine.